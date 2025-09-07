Cô gái thực tế liệu có tìm được tình yêu không?

Nếu anh lương thiện, ấm áp và cũng đang trên hành trình phát triển bản thân và sự nghiệp thì đừng ngần ngại inbox cho em nhé.

Em, một cô gái 29 tuổi, đang sống và làm việc tại thành phố hoa phượng đỏ. Những năm tháng qua em mải mê với công việc và mục tiêu phát triển bản thân nên quên mất việc mình cũng cần có một người bạn đồng hành để cùng nhau phát triển. Có lẽ lớn lên trong sự vất vả của bố mẹ nên em luôn cố gắng kiếm tiền và phát triển bản thân, mong muốn con cái sau này có một cuộc sống tốt và đầy đủ. Với em, một người bạn đời tốt là người cùng nhau phát triển và xây dựng gia đình. Tài chính cũng là một phần quan trọng trong gia đình, em muốn chúng ta cùng có mục tiêu kiếm tiền để có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới.

Liệu anh có thích một người con gái thực tế như em không? Nói qua về em một chút, em có ngoại hình ưa nhìn, thích thể thao như bơi, chạy bộ, em biết nấu ăn và làm việc nhà. Thời gian rảnh em sẽ đọc sách, xem phim, nghe podcasts... Hiện tại em làm văn phòng và có một mảng kinh doanh của riêng mình. Em đã tự mua được xe cho riêng mình. Nếu anh là một chàng trai lương thiện, ấm áp và cũng đang trên hành trình phát triển bản thân và sự nghiệp thì đừng ngần ngại inbox cho em nhé. Em hy vọng chúng ta có nhiều điểm chung để có thể chia sẻ cùng nhau. Mong sớm được gặp anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ