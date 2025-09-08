Cô gái thích đọc sách tìm chàng trai yêu chạy bộ

Em không mong gặp một chàng trai hoàn hảo, chỉ mong anh là người chín chắn, vui tính, đang sống với công việc mình yêu.

Em 33 tuổi. Công việc của em ổn định và em may mắn được làm điều mình yêu thích, nên mỗi ngày đi làm đều giống như một hành trình nhỏ, vừa thử thách vừa đáng để tận hưởng. Ngoài giờ làm, em thích chạy bộ để cảm nhận nhịp tim và nhịp sống trùng khớp, thấy mình khỏe khoắn hơn từng ngày. Em cũng mê đọc sách vì từng cuốn sách giống như một người bạn đưa em đi qua nhiều miền suy nghĩ khác nhau. Cuộc sống của em không ồn ào nhưng luôn đủ đầy với những điều em trân trọng.

Em không mong gặp một chàng trai hoàn hảo, chỉ mong anh là người chín chắn, vui tính, đang sống với công việc mình yêu. Nếu anh cũng thích chạy bộ hay có thú vui với sách vở thì thật tuyệt vì em tin khi có cùng nhịp bước, cả trên đường chạy lẫn trong cuộc đời, chúng ta sẽ dễ đồng hành hơn.

Nếu một ngày nào đó, anh cũng muốn tìm một người vừa có thể chia sẻ những câu chuyện hay, vừa cùng nhau sải bước trên những cung đường dài, em hy vọng mình sẽ có cơ hội gặp anh.

