Cô gái thành phố muốn tìm chốn bình yên

Em là người con gái sinh ra và lớn lên ở thành phố, nơi những tòa nhà chen nhau mọc lên, nơi tiếng xe cộ và ánh đèn đêm chưa bao giờ tắt. Ở đó, cuộc sống vội vã và con người đôi khi quên mất cách chậm lại để thở. Nhưng rồi có một ngày, em nhận ra lòng mình chẳng còn thuộc về chốn ồn ào ấy nữa. Em bắt đầu khao khát một cuộc sống khác, bình yên, giản dị và có tình yêu thật lòng. Em muốn được thức dậy trong cái se lạnh của sớm mai, mở cửa ra là mùi đất sau cơn mưa, là tiếng chim hót trên cành, là nắng mỏng phủ qua đồi. Em muốn được cùng ai đó tưới vườn, hái rau, pha tách cà phê rồi ngồi nhìn sương tan dần trên triền đồi Đà Lạt.



Người đó, em mong là một người con trai hiền lành, biết làm nông, yêu thiên nhiên và sống có trách nhiệm. Một người không cần nói lời ngọt ngào nhưng biết quan tâm bằng hành động, một cái nắm tay khi em mệt, một ánh mắt an yên khi cả hai cùng im lặng. Em không cần anh phải giàu có, chỉ cần anh sống thật, yêu thật, và cùng em vun vén một cuộc sống nhỏ giữa đất trời. Cuộc sống ấy có thể không xa hoa, nhưng sẽ tràn đầy yêu thương, nơi mỗi bữa cơm đều ấm, mỗi ngày trôi qua đều đáng quý.



Nếu một ngày nào đó, giữa sương Đà Lạt, anh tình cờ đọc được những dòng này và trong lòng khẽ rung lên một cảm giác quen thuộc, thì có lẽ, chúng ta đang cùng đi tìm một điều giống nhau: một tình yêu thật, và một nơi để bình yên quay về. Em không vội. Em sẽ vẫn đợi – nhẹ nhàng thôi, như cách hoa dã quỳ nở mỗi mùa gió về. Vì em tin, người đến đúng lúc sẽ là người khiến trái tim em thấy an yên nhất. Em, cô gái thành phố, đang tìm bình yên giữa sương Đà Lạt.

