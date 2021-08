Cô gái thẳng thắn, độc lập tìm bạn đời

Em sinh năm 1991, là người độc lập, biết điều và có trái tim nhân hậu.

Không thể đứng im nhìn lũ bạn lần lượt đi lấy chồng, sinh con được nên hôm nay em hạ quyết tâm "phải ngồi" lạch cạch đôi dòng để tìm anh. Ai cũng nghĩ em kén chọn nhưng không phải. Vì đối với em, chỉ khi mình đủ yêu đối phương, thấy hạnh phúc khi có họ trong cuộc đời thì mới có thể đi đến hôn nhân. Có những người rất tốt nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng không thể hơn tình bạn. Có người mình cũng yêu đấy nhưng chưa đủ duyên nợ để đến với nhau. Vì vậy, em vẫn ở đây chờ anh xuất hiện, một "mảnh ghép vừa vặn" dành cho em.

Nói qua về em để anh xem có phải người mà anh đang tìm kiếm không nhé. Những điều này do em tự cảm nhận và một phần người khác đánh giá. Em sinh năm 1991, cùng quê với Bác Hồ kính yêu. Tuổi thơ của em trôi qua êm đềm, bình dị. Hết cấp 3, em ra Hà Nội học đại học và ở lại làm việc đến bây giờ. Dù chưa hài lòng về bản thân nhưng khi nhìn xuống, em thấy gần 30 năm cuộc đời của mình vậy là may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người rồi. Việc học hành của em khá suôn sẻ, chưa từng để bố mẹ buồn phiền. Ra trường đi làm kiếm được tiền nuôi bản thân, báo hiếu bố mẹ, đặt chân đến những địa điểm yêu thích và tích lũy cho tương lai. Em được tận hưởng thanh xuân tự do, tươi đẹp, làm những gì mình thích để sẵn sàng cho việc lập gia đình mà không hối tiếc.

Em là người độc lập, biết điều và có trái tim nhân hậu. Nếu mới gặp, mọi người có thể thấy em có chút tiểu thư, lạnh lùng nhưng nếu ai chơi thân sẽ hiểu bên trong em là cô gái tử tế, ấm áp. Nhưng em cũng tự biết ghê gớm lúc cần để bảo vệ bản thân không bị bắt nạt dù trong cuộc sống hay công việc đấy nhé.

Em là mẫu người phụ nữ của gia đình. Về khoản nấu nướng, mâm cỗ đông người thì em chưa có cơ hội thử nhưng tự tin có thể nấu cho gia đình nhỏ những bữa cơm ngon. Có lúc em hồn nhiên như đứa trẻ, có thể ngồi hát nghêu ngao cả ngày không chán với đủ thể loại nhạc. Có lúc cười sảng khoái với những video hài nhưng cũng có lúc chín chắn như một bà cụ già.

Về ngoại hình, anh sẽ thấy một cô gái nữ tính, trắng trẻo và dễ nhìn, không ai nghĩ em chuẩn bị bước sang tuổi 30 đâu.

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, em có đầy khuyết điểm như: hơi thẳng thắn, cương trực, đôi lúc "phổi bò". Em đang cố gắng khắc phục những điều này. Còn nhiều điều lắm nhưng em muốn sau này kể cho anh nghe.

Điều đầu tiên em cần ở anh là một người tử tế, có trách nhiệm, có ý thức về sự chung thủy. Em nghĩ đó là những yêu cầu rất tối thiểu ở một người để đảm bảo rằng anh có tình có nghĩa; không lừa lọc, dối trá hay làm tổn thương ai vì sự ích kỷ của bản thân; đảm bảo rằng anh có lối sống lành mạnh, không dính cờ bạc, rượu chè, gái gú, vũ phu. À anh cũng đừng hút thuốc nhé vì rất không tốt cho sức khỏe và em không ngửi được mùi thuốc lá.

Em rất thích một câu tiếng Anh như sau: "When you say 'I love you', you are making a promise with someone else’s heart. You should honor it with actions to prove it. Love is not only an emotion. Love is a verb".

Em cần anh sống khoa học, không mê tín dị đoan, không lạc hậu, cổ hủ, có lập trường vững vàng và tự quyết định được cuộc đời mình.

Bên cạnh đó, để có thể sống giữa thủ đô đắt đỏ, cho con cái cuộc sống tốt, thực hiện mục tiêu mua nhà, mua xe thì em hiểu một mình em hay một mình anh cố gắng là quá vất vả. Vì vậy, em mong anh có công việc ổn định với thu nhập khá ở Hà Nội, không lười biếng và biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Tổng thu nhập hai người được khoảng 40 triệu một tháng em nghĩ cũng tạm được anh nhỉ. Mình chia đôi cho công bằng nha. Anh cũng ở miền Trung thì tốt, nếu không ở các tỉnh lân cận Hà Nội cũng được. Bây giờ giao thông thuận tiện nên em không ngại khoảng cách, chỉ cần anh đủ tốt.

Trước khi gặp anh, em đã tích lũy được một ít, có mua thêm bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ bản thân. Em nói ra những điều này để anh biết em sống có trách nhiệm và chắc chắn sẽ luôn có em đồng hành cùng anh chứ không bao giờ để mình anh gánh vác. Em tin rằng nếu chúng ta có sức khỏe, thương yêu nhau, cùng cố gắng thì mình sẽ thực hiện được các mục tiêu trên dù có khó khăn thế nào.

Gia đình em ở quê, không giàu có nhưng cuộc sống tạm ổn. Em không phải lo lắng cho ai và mong anh cũng không bị gánh nặng về gia đình để chúng ta toàn tâm toàn ý vun vé cho gia đình nhỏ. Tất nhiên, chúng ta sẽ luôn thương yêu, có trách nhiệm với gia đình hai bên. Không biết em có tham lam quá không khi có mong muốn sẽ được bố mẹ anh yêu thương như con gái và ngược lại. Bố mẹ em hiền lành, chất phác lắm nên anh yên tâm nhé.

Ai cũng có những kỷ niệm trong quá khứ đáng được tôn trọng nhưng đó phải là những mối quan hệ nghiêm túc, chân thành, không phải yêu đương bừa bãi, để lại hậu quả là được. Và khi đã đến với nhau, chúng ta phải đảm bảo rằng không còn vướng bận gì những mối quan hệ cũ. Vì trong tình yêu, em ích kỷ lắm, chỉ muốn anh thuộc về riêng em thôi nên anh chưa từng lập gia đình nhé.

Nếu anh cảm mến về em và phù hợp với những yêu cầu của em, hãy liên lạc để chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé. Em rất nghiêm túc khi viết bài nên mong anh cũng sẽ nghiêm túc khi liên lạc. Có thể kết quả không phải một tình yêu, thì một tình bạn cũng rất đáng quý rồi.

