Cô gái 'tàn tạ đến mức không nhận ra' sau 16 ngày thi sinh tồn

Trung QuốcYang Chaoqin, người chơi nữ duy nhất của cuộc thi sinh tồn khắc nghiệt ở Hồ Nam, gây sốc với hình ảnh gầy rộc, hốc hác sau 16 ngày sống trong rừng.

Cuộc thi "Thử thách sinh tồn hoang dã Cúp Thất Tinh Sơn" mùa hai, tổ chức ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam đầu tháng 10, thu hút 100 người. Mỗi thí sinh chỉ được mang một con dao rựa. Người trụ lại cuối cùng nhận 200.000 tệ (gần 740 triệu đồng).

Sau 16 ngày, chỉ 25 người còn trụ lại trong đó Yang Chaoqin, 34 tuổi, giám đốc marketing một công ty Internet, là người chơi nữ duy nhất.

Hình ảnh của Yang "hoàn toàn khác biệt" so với vẻ trau chuốt trước đó. Gương mặt cô hốc hác, gò má nhô cao, bùn đất bám đầy, tay cùng môi nứt toác vì thiếu dinh dưỡng và sống trong thời tiết khắc nghiệt.

Cô gái 'xấu không nhận ra' sau 16 ngày sinh tồn Khoảnh khắc trước và sau khi tham gia cuộc thi "Thử thách sinh tồn hoang dã" tại tỉnh Hồ Nam của Yang Chaoqin, đầu tháng 10/2025. Nguồn: @Dongquan/Youtube

Nhiều hình ảnh ghi lại cảnh cô ngồi giữa mưa, nhặt rau dại, uống nước mưa, đôi tay trắng bệch vì vết thương và ngâm nước. "Mỗi lần rửa tay, đụng vào nước mà đau đến phát khóc bởi 10 đầu ngón tay nứt nẻ, rớm máu", Yang chia sẻ.

Việc quan trọng nhất mỗi ngày là tìm thức ăn trong rừng. Thực đơn của cô là trái kiwi dại, châu chấu hoặc nấm. "Nấm ăn như thịt, thơm lắm", cô nói. Yang cũng phải tự thử nhiều loại rau quả lạ, nếu ăn được thì lần sau tiếp tục, không được thì vội nôn ra.

Đêm trên núi đặc biệt khó khăn. Yang dựng lều bằng lá tre, củi khô, chỉ có thể nằm sấp hoặc ngồi ngủ. Cô mệt mỏi đến mức kỳ kinh nguyệt kéo dài thêm tám ngày.

Những ngày đầu, cô mất ba tiếng, phồng rộp bốn ngón tay mới nhóm được lửa bằng kính lúp. Ngày thứ tư, cô bắt được thỏ rừng bằng bẫy tự chế.

Vẻ ngoài khác lạ của Yang Chaoqin sau 16 ngày sinh tồn trên núi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hôm 24/10. Ảnh: QQ

Cơ thể ngày càng yếu nhưng Yang không có ý định bỏ cuộc, hy vọng là người trụ lại cuối cùng.

Yang tham gia vì muốn giảm cân sau khi tăng 15 kg trong ba năm do áp lực công việc, và để thử thách giới hạn. "Tôi tham gia để chứng minh phụ nữ cũng có thể kiên cường sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt", cô nói.

Yang Chaoqin trước khi tham gia thử thách sinh tồn trên núi ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: QQ

Hình ảnh của Yang gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ thán phục "ý chí cứng hơn thép" hoặc "bộ lông mi giả vẫn dán chặt và móng tay sơn hồng còn nguyên vẹn" của Yang. Bên cạnh đó cũng có ý kiến lo ngại về sự đánh đổi sức khỏe. "Hành hạ cơ thể vậy có đáng không?", một người bình luận.

Đây là mùa thứ hai của cuộc thi. Mùa đầu tiên diễn ra tháng 7, giải thưởng 100.000 tệ. Nhà vô địch là một chàng trai 33 tuổi, sau khi sống sót 70 ngày.

Minh Phương (Theo Worldjournal)