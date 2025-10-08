Cô gái suýt hỏng vòng một vì tiêm filler trôi nổi

TP HCMCô gái 20 tuổi nhập viện với vùng ngực phải sưng to gấp rưỡi bên trái, chảy mủ sau khi tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc tại cơ sở thẩm mỹ.

Sau vài ngày tiêm chất làm đầy vào cả hai bên ngực, cô gái bắt đầu thấy vùng ngực phải sưng, nóng, đỏ, đau và rỉ dịch xanh bất thường. Gần hai tháng sau, khi tình trạng ngày càng nặng, cô đến Bệnh viện Nhân dân 115 thăm khám.

Ngày 7/10, BS.CK2 Khương Quốc Khoa, Khoa Điều trị theo yêu cầu - Y học thể thao, cho biết siêu âm phát hiện ổ áp xe lớn, nếu không xử trí kịp thời có thể gây tổn thương mô, biến dạng hoặc nhiễm trùng lan rộng đe dọa tính mạng, nên bệnh nhân được mổ cấp cứu ngay trong ngày. Êkíp hút khoảng 100 ml dịch mủ đục, loãng, lẫn chất filler nhầy có mùi hôi, sau đó rạch rộng làm sạch ổ áp xe và dẫn lưu để kiểm soát nhiễm trùng.

Sau hơn 10 ngày điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương và theo dõi sát, bệnh nhân hồi phục ổn định. Vùng ngực phẫu thuật bảo tồn tốt, không để lại biến dạng đáng kể.

Dịch mủ được hút ra từ mô vú trong ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ cảnh báo việc tiêm chất làm đầy tại các cơ sở không uy tín có thể gây ra hàng loạt biến chứng như nhiễm trùng, sẹo xấu, mất thẩm mỹ, thậm chí đe dọa sức khỏe và tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Người dân cần chỉ thực hiện thủ thuật thẩm mỹ tại cơ sở được cấp phép, có bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ - tạo hình trực tiếp thực hiện.

Tuyệt đối không tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường như sưng, đau, đỏ hoặc chảy dịch sau tiêm, cần đến bệnh viện ngay để được thăm khám và xử trí đúng cách.

Lê Phương