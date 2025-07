Cô gái sống thực tế, có nụ cười xinh tìm người thương

Nếu có anh cùng làm chung và chia sẻ mọi điều, có lẽ sẽ nhân đôi niềm vui và ý nghĩa hơn.

Gửi anh, người em sẽ chọn đồng hành mãi về sau,

Em viết lá thư này khi trong em đang dần hoàn thiện, nếu mảnh ghép còn lại em chọn là anh sẽ tuyệt vời biết bao.

Em sinh ra trong gia đình bình thường ở một tỉnh miền Nam có hai chị em gái, em là út. Chị em luôn yêu thương, đùm bọc và nâng đỡ cho nhau. Trong tim em luôn tràn ngập yêu thương của ba mẹ và chị, nên em đã sống như một bông hoa luôn hướng về phía mặt trời, tươi tắn, tự tin và xinh đẹp mỗi ngày.

Em học chuyên ngành kinh tế, sống và hòa nhịp cùng Sài Gòn đến nay đã 13 năm. Hiện công tác trong một công ty nước ngoài, thu nhập ổn, môi trường và đồng nghiệp chuyên nghiệp, thân thiện nên mỗi ngày đi làm với em là một niềm vui.

Em đã kết thúc chuỗi ngày bận rộn vừa đi làm ban ngày, vừa đi học buổi tối song song văn bằng hai chuyên ngành ngoại ngữ và cao học chuyên ngành kinh tế cách đây vài hôm. Giờ em được thảnh thơi để dành nhiều thời gian hơn cho bản thân như đọc sách, cà phê cùng bạn bè, du lịch, đi từ thiện, học thêm một ngoại ngữ, thể dục hay ngồi viết lá thư này cho anh đây (cười).

Mỗi cuối tuần, em sẽ dành thời gian về thăm gia đình vì nhà em cách Sài Gòn không quá xa; hoặc em sẽ đi siêu thị, nấu ăn hay dọn dẹp căn phòng nhỏ gọn gàng là cách để em yêu thương chính mình và giúp đầu óc thảnh thơi, thư giãn và chuẩn bị cho một tuần làm việc mới.

Em không hối bản thân vội vã vì tin câu nói: "What ever will be, will be - Chuyện gì đến sẽ đến", nhưng em suy nghĩ rằng nếu mình không viết thư này, làm sao để anh tìm thấy em (cười). Giờ em đã trở thành một phiên bản ngày càng tốt lên, nếu giữa những niềm vui, trải nghiệm trong cuộc sống phía trước có thêm anh cùng làm chung và chia sẻ mọi điều, có lẽ sẽ nhân đôi niềm vui và ý nghĩa hơn.

Em cao 1,7 m, dáng người cân đối với nụ cười xinh, là người sống thực tế, lý trí, có chút cá tính, chút dịu dàng, luôn hiểu mình muốn gì và trong tim luôn tràn ngập yêu thương. Mong anh độc thân, vững chãi, điềm đạm, hiền lành, chung thủy, hướng thiện và hào sảng; sống gọn gàng, biết quan tâm, chăm sóc bản thân và người thương. Ba mẹ anh hiền lành, tư duy khoáng đạt để con cái tự do sống cuộc đời của riêng mình. Em nghĩ ba mẹ em sẽ rất yêu thương và quý anh, vì anh là người đàn ông em chọn. Em nghĩ ba mẹ anh cũng sẽ rất yêu thương và quý em vì em là cô gái anh chọn và... Vì ba mẹ em đã không còn rất lâu trên đời nên nhất định anh sẽ muốn yêu thương, che chở cho em.

Em tin rằng lá thư này sẽ giúp em kết nối được với anh, người mà em sẽ chọn đồng hành mãi về sau. Nếu chúng ta thành đôi, em sẽ quay lại viết lá thư thứ hai để cảm ơn báo VnExpress.

