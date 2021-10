Cô gái Sài thành tìm bạn đồng hành

Em là cô gái bình thường với mong muốn tìm bạn, rất thật và luôn cố gắng sống tốt.

Sau thời gian giãn cách, em - cô gái Sài thành - nhận thấy sự cô đơn trong mình ngày càng lớn, bủa vây tứ phía khiến cuộc sống vô thường có phần nhạt đi. Vậy nên hôm nay em xin mạn phép được mượn chuyên mục Hẹn hò để mở rộng vòng tròn vệ tinh của mình với mong muốn nhỏ bé là tìm được người bạn tâm giao, chân thành để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Khả năng làm văn hơi hạn chế nên em xin phép dùng những gạch đầu dòng trần trụi mà chân thật, có sao nói vậy để mô tả sơ lược về bản thân nhé.

- Ngoại hình: Bình thường. Chiều cao 1,68 m nhưng do khá mũm mĩm nên không nhảy vào showbiz làm người mẫu được (cười). Tổng thể không có gì gọi là nổi bật lắm, không phải quốc sắc thiên hương, cũng không quá sành điệu hay khí chất ngời ngợi như các bạn khác đâu nên anh đừng hy vọng quá. Nhưng khi ra đường, em vẫn tự tin sải bước anh nhé. Lỡ đụng chị em nào "chất" quá, em cũng tém tém, nép lại một xíu thôi.

- Công việc: Bình thường. Dòng đời đẩy nhẹ và em may mắn được bao bọc, che chở bởi 500 anh em IT, nhưng chắc do "Bụt nhà không thiêng" nên mới có bài viết này cho anh đọc đó. Không giỏi giang, xuất sắc hay nhiều tiền, sang chảnh như các chị em khác nhưng em hài lòng với những gì mình đã và đang có nên cuộc sống vẫn ổn nè.

- Tính cách: Bình thường luôn ạ. Con gái đa số "sáng nắng chiều mưa" và em thuộc số đông nhé. Vui vẻ, hoạt bát hay trầm tư, sâu lắng thì còn tùy thuộc vào "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nữa. Em không đảm bảo được cho anh rằng em luôn cười và có thể khiến anh vui vẻ mỗi ngày đâu nha. Nhưng bù lại, em luôn lạc quan nhé. Dĩ nhiên là trừ những lúc tiêu cực, bi quan thái quá ra, cuộc sống mà (cười).

- Sở thích: Cũng bình thường. Ăn là điều tiên quyết, kế đến là nghe nhạc, rồi du lịch, yoga, học ngoại ngữ, rồi rubik, rồi... thôi. Khi nào thân, mình tìm hiểu tiếp anh nhé.

Gói ngọn lại, em là cô gái rất bình thường với mong muốn bình thường là tìm bạn. Em không tìm chồng nhé (cười). Dù có tuổi nhưng do vài lý do cả chủ quan lẫn khách quan, em chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Nếu may mắn tìm được người đồng hành cùng chí hướng thì tốt rồi, còn không cũng chưa sao đâu ạ, có bạn để chia sẻ đã là niềm vui rồi. Nếu anh chị em nào như em, cần một người lạ lắng nghe câu chuyện của mình, dù vui dù buồn, chia sẻ để vơi đi nỗi niềm trong lòng, có thể gửi thư cho em nhé. Em không có lời khuyên hữu ích, cũng không khéo an ủi, vỗ về nhưng sẽ luôn lắng nghe.

Một lưu ý nhỏ thôi: Em rất thật và luôn cố gắng sống tốt nên hy vọng những anh "không thật" đừng quấy rối em nhé. Corona đã làm cả trái đất mệt mỏi rồi, mong mọi người đừng làm khổ nhau thêm.

Em xin hết và cảm ơn. Chúc mọi người mạnh khỏe và cùng nhau vượt qua đại dịch.

