Cô gái Sài Gòn quyết tìm được anh

Mùa xuân sắp đến, và em lại sắp thêm một tuổi nữa rồi anh ơi. Vì vậy, em nghiêm túc viết bài này một cách chân thành, thẳng thắn nhất để có thể nâng cao cơ hội tìm ra anh của em.

Em là cô gái Sài Gòn, 33 tuổi, làm việc trong ngành tài chính, quê gốc ở miền Tây sông nước. Gia đình em cơ bản: bố mẹ có lương hưu và thu nhập thụ động; em có một anh trai đã lập gia đình, công việc ổn định. Hiện em đã có nhà để ở riêng và một căn nhà khác cho thuê. Em là quản lý tầm trung nên thu nhập ở mức khá, có thể tự lo cho bản thân và tích lũy.

Em cũng chú ý chăm sóc ngoại hình, sức khỏe, tập thể dục đều đặn mỗi ngày nên trông trẻ hơn tuổi. Em cao 1m65, nặng 50 kg. Tính cách em hướng nội, thích ở nhà, được ở bên gia đình và trò chuyện cùng bạn bè thân thiết lâu năm. Em có thể tham gia tiệc tùng và hòa nhập trong đám đông, nhưng thực sự không thích lắm. Em nấu ăn hơi vụng, nhưng lại thích làm việc nhà và giữ nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ.

Nếu anh đến, em mong chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc và chân thành. Em mong anh thích và chấp nhận con người thật, cũng như "đứa trẻ bên trong" của em; và em cũng sẽ như vậy với anh. Bởi một đời người quá dài nếu gượng ép bước cùng một người không phù hợp, một người mà ta phải gồng mình, phải diễn khi ở cạnh.

Thật ra, em cũng thấy bản thân không có khiếm khuyết gì lớn trong tính cách hay nhân sinh quan nên anh đừng lo lắng nhé. Em là người hiểu chuyện, thích lắng nghe, hay nghĩ cho người khác. Em hiền lành nhưng không nhu nhược, biết bảo vệ và biết yêu bản thân. Em cảm thấy mình khá "balance" và có nhiều khả năng trở thành một người bạn gái, người vợ tốt (cười duyên). Có lẽ em ế đến giờ là vì hơi cầu toàn (cười khổ). Phương châm của em là: thà ế còn hơn quen đại, quen cho có. Lần này, hy vọng "ông mai" VnExpress giúp em kết nối được với anh.

Em mong sớm tìm thấy anh - một người tử tế, chân thành - để có thể cùng nhau trải qua cuộc sống bình phàm: trò chuyện, nấu ăn, cùng làm việc nhà, lâu lâu đi du lịch để chứng kiến thế giới rộng lớn. Ngoài ra, em cũng mong anh có công việc tốt, tài chính ổn định, không hút thuốc, không thích nhậu nhẹt (nhậu vì công việc thì được, chứ đừng nhậu vì đam mê). Anh có thể từng ly hôn nhưng chưa có con. Anh lớn hơn em không quá 10 tuổi nhé và cũng đừng nhỏ tuổi hơn em.

Anh ơi, viết thư ngay cho em nhé.

