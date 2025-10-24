Cô gái quật ngã cụ ông 89 tuổi, cướp vàng

Vĩnh LongHuỳnh Thị Anh Thư, 20 tuổi, gọi điện lừa cụ ông 89 tuổi cắt tóc dạo đến căn chòi trống rồi quật ngã để cướp tiền, vàng, điện thoại.

Ngày 24/10, Thư bị Công an xã Tân Thủy bắt về hành vi Cướp tài sản.

Huỳnh Thị Anh Thư tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Theo điều tra, sáng hai hôm trước, Thư gọi điện cho cụ ông 89 tuổi (ngụ xã Ba Tri, làm nghề hớt tóc dạo) đến xã Tân Thủy để hớt tóc cho mình. Khi ông đến, cô ta dẫn đến chòi nuôi bò trong khu vườn vắng rồi bất ngờ quật ngã xuống nền xi măng, đánh.

Cụ ông chống trả quyết liệt, bị nhiều vết thương nhưng vẫn bị Thư khống chế cướp 9 nhẫn vàng, 6 triệu đồng, điện thoại. Thư chạy khỏi hiện trường, về nhà cất giấu tài sản cướp được.

Sau 2 giờ vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Thư, thu hồi toàn bộ tang vật.

Nam An