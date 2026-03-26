Cô gái phát hiện ung thư dạ dày di căn từ khối u ở cổ

Trung QuốcSau khi đi khám khối u nhỏ ở cổ trái, cô gái ngoài 20 tuổi nhận chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn muộn và tế bào ác tính đã di căn toàn thân.

Bệnh viện Nhân dân Đông Quản ở tỉnh Quảng Đông mới đây tiếp nhận bệnh nhân nữ đến khám trong tình trạng có khối u vùng cổ trái, theo 163 ngày 23/3. Truyền thông Trung Quốc đưa tin trước đó một tuần, cô gái bắt đầu cảm thấy đau nhức, khó chịu và sờ thấy một khối u kích thước tương đương quả trứng, có cảm giác đau khi ấn vào. Khu vực này không có dấu hiệu sưng hay tấy đỏ; bệnh nhân cũng không có các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, sốt; tình trạng ăn uống và bài tiết bình thường. Tuy nhiên, do các triệu chứng vùng cổ không thuyên giảm, cô quyết định đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu.

Chẩn đoán cuối cùng kết luận bệnh nhân mắc ung thư dạ dày di căn toàn thân. Do tình trạng bệnh đã ở giai đoạn muộn, các bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị gồm xạ trị, hóa trị hoặc liệu pháp miễn dịch. Ung thư dạ dày là khối u ác tính khởi phát từ các tế bào biểu mô niêm mạc dạ dày. Theo các dữ liệu gần đây, tỷ lệ mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa. Hiện tượng này liên quan lối sống thiếu khoa học và thói quen ăn uống kém lành mạnh của nhiều người trẻ ngày nay.

Ảnh minh họa: Kauvery Hospital

Về mặt lâm sàng, ung thư dạ dày thường được chia thành giai đoạn sớm và giai đoạn tiến triển. Ở giai đoạn đầu, bệnh tiến triển âm thầm, khiến hầu hết bệnh nhân gần như không có triệu chứng đặc biệt. Ngay cả khi có cảm giác khó chịu, bệnh cũng chỉ biểu hiện qua tình trạng khó tiêu nhẹ, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý dạ dày thông thường và chủ quan bỏ qua. Khi bệnh diễn tiến đến giai đoạn giữa hoặc cuối, các biến chứng do khối u gây ra mới bắt đầu xuất hiện phổ biến như loét gây xuất huyết, thiếu máu và da xanh xao. Trường hợp khối u quá lớn gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, bệnh nhân có thể gặp tình trạng buồn nôn, nôn mửa, thậm chí sờ thấy khối u ở vùng bụng.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo những người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc từng phẫu thuật dạ dày thuộc nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt lưu ý. Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan trước các cơn đau bụng hay rối loạn tiêu hóa kéo dài bởi đó có thể là những tín hiệu cảnh báo quan trọng từ cơ thể. Việc duy trì cảnh giác và chủ động tầm soát bằng các phương pháp như nội soi dạ dày là chìa khóa để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả, bắt đầu từ việc thay đổi các thói quen sinh hoạt có hại và chú ý đến những thay đổi nhỏ nhất của cơ thể.

Bình Minh (Theo Sina, HK01, 163)