Cô gái ở Bình Dương mong tìm được bạn đồng hành

Giữa nhịp sống hối hả của Bình Dương, em vẫn chọn cho mình góc nhỏ bình yên và hy vọng tìm thấy một người có cùng nhịp đập trái tim.

Đôi nét về em:

Em là một phụ nữ 37 tuổi, là nhân viên văn phòng tại Thuận Giao. Ngoại hình em nhỏ nhắn, tính cách hướng nội, giản đơn và rất dễ gần. Em thích những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống và luôn sống chân thành với mọi người xung quanh.

Em hiện vẫn độc thân, chưa từng lập gia đình và luôn mong chờ một nhân duyên nghiêm túc.

Người em mong đợi:

Một người anh trưởng thành (35-45 tuổi), sống và làm việc tại Bình Dương để mình tiện gặp gỡ, trò chuyện.

Em vốn nhỏ bé nên hy vọng anh có vóc dáng cao ráo, vững chãi để em được cảm thấy mình nhỏ lại khi ở bên cạnh anh.

Dù anh chưa từng kết hôn hay từng một lần lỡ dở, chỉ cần anh có công việc ổn định, sống có trách nhiệm, là người đàn ông của gia đình, sống giản dị và không dính "tứ đổ tường" nhé.

Em không mong cầu những điều xa hoa, chỉ mong một người đủ thấu hiểu để cùng em chia sẻ những câu chuyện đời thường, cùng nắm tay đi qua những ngày bình dị. Nếu anh cũng đang tìm một người phụ nữ giản đơn để cùng xây dựng tương lai, mình hãy cho nhau một cơ hội làm quen anh nhé.

