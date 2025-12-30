Cô gái nổi tiếng nhờ tài bắt lợn

Trung QuốcTham gia 26 cuộc thi bắt lợn ở địa phương trong năm nay, Wen Fengqin mang về tới 22 con, khiến chuồng nhà chật kín và phải chia bớt cho bạn bè.

Wen Fengqin, 31 tuổi, được người dân huyện Ma Giang, tỉnh Quý Châu mệnh danh là "cao thủ bắt lợn" tại các hội chợ nông nghiệp dịp cuối năm. Mới đây nhất, tại lễ hội hôm 26/12, cô tiếp tục gây sốt khi tay không khống chế thành công con lợn 38 kg giữa bãi bùn trơn trượt.

Video ghi lại sự kiện cho thấy, trong khi nhiều thanh niên trượt ngã hoặc bị lợn kéo lê, Wen vẫn di chuyển linh hoạt. Cô không đuổi theo vội vã mà quan sát kỹ mục tiêu, chờ con vật giảm tốc mới lao đến, dùng toàn lực đè chặt xuống bùn. Chỉ vài chục giây sau, cô thốc con lợn lên vai, chạy về đích trong tiếng hò reo.

"Năm nay tôi thi 26 lần, chỉ tuột tay 4 lần", Wen chia sẻ. Chiến lợi phẩm của cô là những con lợn lửng 25 kg đến lợn béo trên 70 kg.

Wen Fengqin bắt được con lợn 38 kg trong cuộc thi hôm 26/12. Ảnh: Sina

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Wen là lần đối đầu với con lợn nặng 73 kg. Cô mất gần nửa tiếng truy đuổi mới có thể áp sát. Dù ban tổ chức chỉ yêu cầu giữ con vật trong 5 giây, cô đã khóa chặt nó suốt 20 giây để hoàn thành phần thi thuyết phục.

Tự nhận mình là "Em gái bắt lợn Ma Giang", Wen cho biết cô có nền tảng thể lực nhờ thường xuyên chơi bóng rổ, đẩy tạ và kéo co từ thời đi học. Tiết lộ bí quyết đạt tỷ lệ thắng 85%, cô nói tốc độ là yếu tố quyết định. "Khi áp sát phải lao người đè lên và kiên quyết không buông tay. Đợi con lợn hết sức, ngừng giãy giụa mới được bế lên", cô nói.

Số lợn thưởng nhiều đến mức Wen phải đem bán hoặc tặng bớt. Hiện chuồng nhà cô vẫn còn khoảng 10 con. Cô dự định mổ lợn làm thịt hun khói dịp Tết này để mời bạn bè.

Sự nổi tiếng của Wen Fengqin giúp các cuộc thi bắt lợn tại Quý Châu lan tỏa rộng rãi. Đây là hoạt động thường niên tại các huyện như Ma Giang, Đan Trại hay Huệ Thủy, mang đậm tính giải trí. Luật chơi đơn giản: Ai bắt được lợn sẽ được sở hữu nó. Người thua cuộc thường cũng được tặng gà mang về để "cả làng cùng vui".

Cô gái lấp đầy chuồng nhờ các cuộc thi bắt lợn Một cuộc thi bắt lợn ở Quý Châu, hôm 15/11. Video: Jimu Global

Bảo Nhiên (Theo Jimu News)