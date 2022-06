Cô gái nhỏ tìm anh giữa Sài Gòn ngập nắng

"Tình yêu có gì? Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi yên, một con đổi chỗ…". Phải chăng vì thế, giờ mình chưa nhận ra nhau?

Em, cô gái nhỏ bé, giản dị có thói quen dậy lúc năm rưỡi sáng để làm những việc yêu thích, tâm bình lặng và đón bình minh lên từ căn gác nhỏ giữa phố thị ồn ào. Hôm nay, trong mắt em vẫn là một Sài Gòn ngập nắng. Anh ơi, vào một sớm chủ nhật xanh trong thế này, anh bận hẹn hò ai chưa?

Em vốn không giỏi văn nhưng rất thích đọc sách (tiếc là không phải truyện ngôn tình), luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa yêu và sống, giữa vật chất và tinh thần. Một ngày có 24 tiếng, ngoại trừ lúc ngủ và làm việc, em thích dành thời gian cho những sở thích cá nhân, có thể bên anh đàn hát, vẽ tranh hoặc thiền một chút cho tâm bình lặng. Và những lúc giông bão cuộc đời ập tới, có thể dựa vào vai anh - người sẽ tiếp thêm sức mạnh để em vững vàng đối mặt với mọi khó khăn xảy đến trong đời. Về công việc hiện tại, em làm văn phòng, ngành ngôn ngữ, mức thu nhập tạm ổn. Em đã, đang và sẽ cố gắng phát triển trong nghề nghiệp của mình.

Anh có thích một người tự lập, sống tình cảm với gia đình, nội tâm nhưng bề ngoài hơi trẻ con chút không? Nếu anh đang kiếm tìm cô gái có nhan sắc dễ thương, thân hình cao lớn, e rằng đã làm mất thời gian của anh rồi. Em nhỏ bé thôi, ba mét bẻ đôi, khuôn mặt tạm dùng, tính tình dễ mến nhưng tật xấu thì vô vàn. Nếu anh chấp nhận được những khuyết điểm của em, bao dung em thì thật tốt. Em thích lãng mạn một chút, nhưng luôn sống có mục tiêu và hoài bão.

Mong gặp được anh, người có chung tư tưởng cầu tiến, công việc ổn định, không ngại khó ngại khổ, biết lắng nghe, chia sẻ. Em rất vui nếu anh không ngại chia sẻ việc nhà, biết tự chủ tài chính, cùng em thực hiện mục tiêu tự do tài chính sau này.

Anh ơi, đừng ham nhậu, đừng bạo lực, đừng cờ bạc nhé, chung thủy thì hạnh phúc mới vững bền. Không chỉ riêng em đâu, "tứ đổ tường" là nỗi ám ảnh muôn đời của một nửa thế giới anh à.

Anh có thể nhỏ hơn em vài tuổi, bằng hoặc lớn hơn. Tuổi tác với em không phải vấn đề. Em bình dị lắm nên mong anh rộng lượng, chín chắn, một chút trẻ trung có lẽ khiến chúng ta bớt già hơn. Em không phân biệt vùng miền, tôn giáo, nhưng nếu anh là người miền Bắc, có ý định định cư tại Sài Gòn thì thật tốt, vì em cũng là người Bắc.

Giữa Sài Gòn tấp nập, một cô gái nhỏ trong góc nhỏ của riêng mình đang cặm cụi viết những dòng này, với hy vọng tìm được anh - mảnh ghép cuộc đời mà em đang tìm kiếm.

"I need somebody who can love me at my worst

No, I'm not perfect, but I hope you see my worth"

