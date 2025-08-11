Cô gái nhỏ chờ thư anh

Em có những sở thích đơn giản ngoài công việc hàng ngày, em thích trồng rau, cắm vài bông hoa dù không đẹp, nghe nhạc và nấu ăn.

Em 33 tuổi, cao 1m59, nặng 50 kg, vẻ ngoài tạm ổn. Độ tuổi này đã không còn thời gian để xem những bộ phim truyền hình Hàn Quốc để mơ về một tình yêu màu hồng nữa. Em mong tìm anh, người có thể cùng em đồng hành quãng đường sau này, bất kể quãng đường sau có gập ghềnh hay bằng phẳng, chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau bước tiếp.

Em có những sở thích đơn giản ngoài công việc hàng ngày, em thích trồng rau, cắm vài bông hoa dù không đẹp, nghe nhạc và nấu ăn. Hiện tại có một mình nên việc nấu ăn đúng là hơi lười, nấu ra không có người ăn thấy cũng buồn đó. Có lẽ em biết rất khó để tìm được true love, huống hồ là một người trên mạng nhưng em sẽ rải thật nhiều tin nhắn để anh có thể tìm thấy em. Vô tình anh đọc được tin nhắn và thấy cùng tần số, hãy nhắn cho em một email ngắn giới thiệu về mình nhé. Chờ thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ