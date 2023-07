Cô gái nhẹ nhàng tìm người thương cao 1m7 trở lên

Em sinh năm 1991, quê Tây Nguyên, vào TP HCM học và làm văn phòng lâu rồi, lương không cao nhưng tự lo được cho bản thân.

Thân gửi mọi người cùng hoàn cảnh, đang lên đây kiếm tìm hạnh phúc giống em! Tàu ngầm trên VnExpress đã lâu, đọc được nhiều bài thấy sao mọi người viết hay thế. Em không giỏi văn nhưng nay đánh liều soạn một bài giới thiệu bản thân, biết đâu may mắn tìm được người có duyên để đồng hành cùng nhau trên hành trình phía trước.



Em thích tập yoga, cà phê với bạn bè và đọc sách. Tuổi này em không còn những bồng bột hay tin vào chuyện ngôn tình nữa nhưng vẫn là cô gái nhẹ nhàng, thích sự lãng mạn, bình an.



Trong tình cảm, em thấy mình không được may mắn lắm dù bạn bè xung quanh nhận xét em cũng xinh xắn và tốt tính. Có lẽ duyên em muộn. Dù vậy em cũng rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm và hạnh phúc của bản thân. Em nghĩ ai cũng quý sự tự do cả, nên khi đã xác định gắn kết thì tiên quyết phải dựa trên các yếu tố: Tình cảm, sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Em luôn mong muốn người yêu mình cũng là người bạn thân, đồng đội của em, cùng em lập nên và thực hiện những kế hoạch cuộc sống.

Em cao 1m6, mong anh từ 1m7 trở lên, lớn hơn em từ một đến sáu tuổi, đang sống và làm việc tại TP HCM; nếu cùng quê Tây Nguyên thì quá tốt. Mong nhận được thư anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ