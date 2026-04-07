Cô gái ngơ ngác khi bị xe tải ủn đi hàng trăm mét

Hải PhòngXe tải ủn cô gái đi xe máy ở phía trước cho đến khi người bên đường ra hiệu mới dừng lại, hôm 6/4 gần chợ Quán Toan.

Tình huống giao thông: Cô gái đi xe máy xuất hiện trước đầu ôtô tải gắn camera hành trình. Khoảng cách từ đầu xe tải cho tới xe máy rất gần, rồi cô gái biến mất trước đầu ôtô. Khoảng 30 giây sau, một người phụ nữ ven đường ra hiệu cho xe tải dừng lại. Cô gái từ trước đầu xe bật ra, bước lên vỉa hè.

Cô gái đi xe máy bị ôtô ủi 500 m mà lái xe không hề biết Video: CTV

Ở những góc video của nhà dân ven đường cho thấy, dường như đầu xe tải đã mắc vào tay nắm ở yên đuôi xe máy nên cô gái không thể thoát ra. May mắn vụ va chạm không gây thiệt hại về người.

Kỹ năng lái xe: Những chiếc xe lớn rất nhiều điểm mù, những người đi xe máy nên chủ động tránh xa khi nghe tiếng xe tới gần. Người đi xe máy nên chủ động đi sát lề đường, không đi ra giữa đường trước đầu ôtô.

Tài xế điều khiển những chiếc xe lớn cần tập trung quan sát xung quanh, di chuyển tốc độ chậm, nhất là trong khi vực dân cư phòng mọi tình huống có thể xảy ra.

Nguyên Vũ