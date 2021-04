Cô gái nghiện cà phê, mê du lịch tìm kiếm 'soulmate'

Mơ ước và động lực của mình là có một căn nhà nhỏ xinh ở ngoại ô, có khu vườn nhỏ để đọc sách và uống cà phê.

Trong một cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh có hướng dẫn mỗi người đạt được trạng thái cao nhất của tâm hồn, đó là hạnh phúc tự thân - hạnh phúc được sinh ra từ bên trong, không phụ thuộc vào bất kỳ tác động bên ngoài nào. Có lẽ từng trải qua mất mát nên mình làm chủ được cuộc sống cũng như cảm xúc của mình.

Ba mươi lăm tuổi nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy áp lực chuyện lập gia đình. Việc đột ngột mất đi đấng sinh thành khiến mình chợt nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi. Vì thế mình luôn sống tích cực, yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh và bao dung cho lỗi lầm của người khác hơn. Quan điểm sống của mình là "you only live once". Mỗi người đều chỉ sống một lần, ăn món mình thích, lấy người mình yêu, làm điều mình muốn. Bạn hạnh phúc thì mới đem hạnh phúc đến cho người khác.

Công việc của mình liên quan đến kinh doanh, cũng khá áp lực và chiếm nhiều thời gian. Tuy nhiên mình biết cân bằng. Mình nghiện cà phê và thích du lịch. Covid làm lỡ rất nhiều kế hoạch du lịch và mình thử tìm "soulmate" của bản thân trên Hẹn hò Vnexpress.

Nếu bạn chưa cảm thấy áp lực của việc kết hôn, chúng ta hãy cứ yêu thôi, còn đích đến vẫn là một happy ending. Là người có cái tôi khá lớn nhưng nếu thực sự tìm được mảnh ghép của mình, sự hy sinh đối với mình chính là hạnh phúc chứ không là thiệt thòi.

Mơ ước và động lực của mình là có một căn nhà nhỏ xinh ở ngoại ô, có khu vườn nhỏ để đọc sách và uống cà phê. Bạn có muốn điều đó và muốn chung tay xây đắp ngôi nhà như vậy không?

Mình để địa chỉ là Hà Nội nhưng đó chỉ là nơi mình từng học. Để tìm được mình, bạn có ngại khoảng cách không? Tất nhiên không quá xa đâu.

