Cô gái năng động, dễ thương tìm người đồng điệu

Em là người miền Nam, tốt nghiệp đại học, sống và làm việc tại TP HCM.

Em chưa từng kết hôn, cao 1m57, vóc dáng gọn gàng, da nâu nhẹ, khỏe khoắn. Bạn bè, đồng nghiệp và cả những người mới gặp gần đây thường khen em nhìn trẻ hơn tuổi, dễ thương, xinh xắn, có nét duyên và nụ cười rạng rỡ. Nhưng em nghĩ mình cũng bình thường thôi, vì mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Nếu có duyên gặp gỡ, chắc anh sẽ cảm nhận được sự thân thiện nơi em.

Em vui vẻ, hoạt bát, biết nấu ăn cơ bản (món khó vẫn phải nhờ video trên mạng), thích đọc sách, tập luyện giữ sức khỏe và thỉnh thoảng đi du lịch cùng bạn bè. Em trân trọng gia đình, yêu trẻ nhỏ và trong tình cảm, coi trọng sự chân thành và chung thủy.

Qua VnExpress, em mong gặp anh - người chân thành, muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài, ngoại hình gọn gàng. Anh độc thân, chưa có con, có định hướng trong cuộc sống, học vấn từ đại học; không hút thuốc và không theo tôn giáo (hoặc theo đạo Phật) nhé.

Ai cũng có ưu điểm riêng, em nghĩ quan trọng nhất là cảm xúc khi gặp nhau cũng như sự phù hợp khi có cơ hội tìm hiểu, cùng nhau thấu hiểu, tôn trọng và chia sẻ những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống.

Em giới thiệu cơ bản vậy nha. Nếu anh thấy có điểm phù hợp, hãy gửi email cho em nhé. Cảm ơn anh và bạn đọc đã dành thời gian đọc bài viết của em. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.

