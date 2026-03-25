Cô gái mong có một tình yêu bình dị

Mình sinh năm 1994, cao 1,6 m, nặng 49 kg, ngoại hình dễ nhìn, sống và làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Sài Gòn.

Khi mình viết những dòng này ở đây, mình cũng chưa dám hy vọng sẽ tìm được một chàng trai cho mình, và đây cũng là lần đầu tiên mình viết ra những gì bản thân mong muốn ở một chàng trai. Nhưng mình cũng muốn cho bản thân một cơ hội để xem may mắn có mỉm cười với mình không. Nếu bạn thấy hình dáng của mình trong từng câu chữ này, hãy mạnh dạn nhắn gửi đến mình, biết đâu chúng ta sẽ là của nhau.

Mình sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long, sống trong một gia đình cơ bản, là cô gái cầu tiến, ham học hỏi và đề cao tri thức. Mình không có đam mê cụ thể nào, nhưng thích khám phá nhiều thứ, nhiều nơi và cũng không ngại thử cái mới. Mình là người rõ ràng, có ý chí, có trách nhiệm, không ăn chơi buông thả. Mình cũng sẽ rất hiểu chuyện và biết cảm thông nếu bạn là một người tử tế, biết trước biết sau.

Về tuổi tác, mình mong muốn tìm bạn trai lớn tuổi hơn mình. Ngoài việc trưởng thành hơn, anh cũng có thể có nhiều trải nghiệm hơn để dẫn dắt, bảo ban mình. Cả hai cùng học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau để có thể cùng nhau phát triển.

Về ngoại hình, bạn dễ nhìn là được và cao trên 1,7 m.

Về tính tình, mình không có yêu cầu cụ thể, chỉ mong bạn trai là người có đạo đức, điềm đạm, trưởng thành, không hơn thua, cái tôi không quá cao và biết tôn trọng phụ nữ.

Về gia cảnh, công việc có thu nhập đủ để nuôi sống bản thân và một phần gia đình; là người đàn ông biết chăm lo cho bản thân và gia đình, biết làm vài việc sửa chữa nhỏ trong nhà khi cần. Không cần quá giỏi vì những việc lớn đã có thợ chuyên nghiệp, nhưng ít nhất cũng đủ để xoay xở khi cần thiết.

Về lối sống, mình mong bạn là người có lối sống lành mạnh, không nhậu nhẹt bê tha, không cờ bạc, luôn có ý thức rèn luyện thể dục thể thao và giữ gìn sức khỏe.

Bài viết dài thì trông có vẻ là yêu cầu nhiều, nhưng mình nghĩ nếu càng rõ ràng ngay từ đầu, chúng ta sẽ đỡ mất thời gian nếu không phù hợp. Và nếu cần thêm thông tin gì, mình sẽ trả lời thêm nhé.

