Cô gái miền Trung mong tìm bờ vai bình yên

Em 36 tuổi, quê miền Trung, hiện sống và làm việc tại Thủ Đức. Công việc nhân viên văn phòng mang lại cho em cuộc sống ổn định, đủ bận rộn để thấy mình có ích, đủ bình yên để tận hưởng từng ngày. Buổi sáng em thường bắt đầu bằng vài động tác yoga, sau đó đi làm. Cuối tuần em hay đưa hai đứa cháu cưng đi chơi, tụi nhỏ gọi em là "dì", nhưng nhiều người hay nhầm cũng tưởng là mẹ vì em quá chăm chút và thương tụi nhỏ. Em thương trẻ con lắm, có lẽ vì vậy mà đi đâu cũng dễ được người già và các em nhỏ quý mến. Em thân thiện, sống tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ. Ngoại hình dễ nhìn, tóc đen dài, giản dị, luôn cố gắng gọn gàng, tươi tắn mỗi ngày.



Trong chuyện tình cảm, em mong có duyên gặp một người đàn ông tử tế, từ 34 đến 46 tuổi, chưa lập gia đình, có công việc ổn định và thật sự nghiêm túc trong việc tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến hôn nhân. Em tin hạnh phúc không cần quá ồn ào, chỉ cần hai người cùng nhìn về một hướng và cùng nhau vun đắp mỗi ngày là đủ. Nếu anh đọc được những dòng này và cảm thấy có chút đồng cảm, hy vọng anh và em có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhỏ, biết đâu đó lại là khởi đầu của một câu chuyện đẹp và một cái kết ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc, rộn ràng tiếng trẻ thơ.

