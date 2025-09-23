Cô gái miền Tây mong gặp anh

Đối tượng em hướng đến là người độc thân, chưa từng lập gia đình, không vướng bận con cái, nghiêm túc tìm một nửa đời mình như em.

Công việc bận rộn nhưng em cũng muốn dành chút thời gian để viết bài tìm anh. Hy vọng anh là người sẽ tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống tươi đẹp của em.

Bước qua 38 mùa xuân, con người cũng dần trưởng thành, nhận thức rõ hơn về giá trị thời gian cũng như ý nghĩa của cuộc sống, nên em viết thư với hy vọng có cơ duyên may mắn gửi đến anh - người sẽ đồng hành cùng em suốt quãng đời còn lại.

Đôi dòng chia sẻ cùng anh: em là một cô gái miền Tây, vóc người cân đối, ưa nhìn và tự chủ trong cuộc sống. Sở thích của em cũng đơn giản, chẳng hạn như du lịch để trải nghiệm cuộc sống, văn hóa, thưởng thức cảnh đẹp và các món ăn khác nhau.

Mong gặp anh - người sống chân thành, bản lĩnh, có trách nhiệm và biết quan tâm chăm sóc gia đình. Hy vọng anh sẽ đến vào một ngày không xa.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ