Cô gái mắc u quái buồng trứng chứa đầy tóc và răng

Cô gái 19 tuổi có khối u quái buồng trứng, bác sĩ giải phẫu phát hiện bên trong u chứa tóc, răng và dịch đục.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho hay khối u kích thước 5x6 cm, chẩn đoán u quái. Êkíp phẫu thuật cắt u, bảo tồn chức năng sinh sản cho bệnh nhân.

Êkíp phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

U quái buồng trứng là một loại u tế bào mầm, đa phần lành tính, thường gặp ở phụ nữ tuổi sinh sản, một số trường hợp ở người trẻ. Bên trong u quái chứa nhiều mô như tóc, da, răng... nên nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ có thể gây các biến chứng nguy hiểm như xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc.

U này thường phát triển âm thầm nên rất khó phát hiện. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần, trẻ em bắt đầu tuổi dậy thì cũng cần kiểm tra sàng lọc.

Mỹ Ý