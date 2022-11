Bành Tĩnh Toàn, cô gái 9x Trung Quốc, nổi tiếng khi gảy đàn cổ trên đường phố, bãi biển ở Pháp.

Theo trang Music Eol, Tĩnh Toàn kiên trì chơi Guzheng (đàn cổ tranh Trung Quốc) ở Paris được bốn năm. Hồi tháng 10, cô đăng các bản nhạc Mai thơm như cũ, Canon, Hoa nhài... thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng video.

Cô gái mặc cổ trang gảy đàn trên phố Pháp Bành Tĩnh Toàn gảy giai điệu "See You Again" (rapper Wiz Khalifa và ca sĩ Charlie Puth thể hiện, là nhạc nền của Fast & Furious 7). Video: Youtube/Jingxuan

Bành Tĩnh Toàn từng gây sốt khi gảy giai điệu See You Again (14,5 triệu lượt xem trên Youtube), Beautiful Myth (11 triệu lượt xem), Bến Thượng Hải (5,6 triệu lượt xem)... Nhiều người nhận xét trang phục, âm nhạc của Tĩnh Toàn độc đáo, khác biệt. Một khán giả bình luận về video See You Again của cô: "Âm nhạc là ngôn ngữ chung của loài người. Một nhạc cụ Trung Quốc, một bài hát hiện đại của Mỹ và một thành phố của Pháp. Vẻ đẹp của thế giới hội tụ ở đây".

Nhiều khán giả phương Tây ấn tượng với cách kết hợp văn hóa Đông - Tây của Bành Tĩnh Toàn, khen ngợi sự mạnh dạn, tài năng của cô.

Bành Tĩnh Toàn đàn nhạc phim Thần thoại Nhạc phim "Thần thoại" (bản gốc do Thành Long và Kim Hee Sun thể hiện trong phim cùng tên). Video: Youtube/Jingxuan

Tĩnh Toàn 27 tuổi, hiện học thạc sĩ về âm nhạc ở Paris. Người đẹp học Guzheng từ bé, chuyên ngành hiện tại không liên quan nhạc cụ này nhưng vì không muốn kỹ năng bị mai một, Bành Tĩnh Toàn mang đàn tới Pháp để rèn luyện. Mỗi cuối tuần, cô biểu diễn trên đường phố, bãi biển, mỗi lần khoảng một tiếng rưỡi.

Tĩnh Toàn cho biết chọn cổ trang vì chúng phù hợp với Guzheng hơn là trang phục hiện đại. Người đẹp tiết lộ từng tham gia nhiều cuộc thi nhưng khi lần đầu xuống phố biểu diễn, cô rất run, tự hỏi không biết bản thân có đủ dũng cảm để theo đuổi công việc này hay không.

Cô gái mặc cổ trang gảy đàn trên phố Pháp Nhạc phim "Bến Thượng Hải" (nhạc phim cùng tên của TVB, do Châu Nhuận Phát, Triệu Nhã Chi đóng chính). Video: Youtube/Jingxuan

Vì nhận được tiếng vỗ tay, lời khen của người qua đường, Bành Tĩnh Toàn duy trì biểu diễn, cảm thấy tự hào vì giới thiệu được văn hóa dân tộc cô với nhiều người hơn. Hồi tháng 8, Bành Tĩnh Toàn là một trong 20 thanh niên được Ủy ban Các vấn đề không gian mạng Trung ương Trung Quốc trao danh hiệu Sứ giả văn minh Internet vì mang âm nhạc Trung Quốc "hòa nhập vào dòng chảy văn hóa thế giới".

Nghinh Xuân