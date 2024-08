Cô gái làm ngành y tìm người thương

Em 32 tuổi, chân chất, mộc mạc, không nói hay nói giỏi, chỉ thích làm và hay cười trừ.

To: You who may concern!

Em là cô gái sắp trải qua trọn vẹn 32 thanh xuân của đời người, hy vọng sẽ đón mùa xuân thứ 33 "có đôi, có cặp" để tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa của mùa xuân là hạnh phúc, đâm chồi nảy lộc. Bởi em đã dành trọn 5/6 thanh xuân cho việc "mài đũng quần trên ghế nhà trường" và 1/6 (tính đến hiện tại) tạm gọi là "an cư, lạc nghiệp" rồi.

Em tự nhận thấy mình đúng chất chị Hai năm tấn bởi em lành như đất (chứ không hẳn là hiền), chân chất, mộc mạc, không nói hay nói giỏi, chỉ thích làm và hay cười trừ, nhưng đôi khi cũng khá cầu toàn, khó tính (đối lập thế chứ). Em làm ngành mà nhiều bạn trai hơi ngán: ngành y.

Em không cao cũng không thấp, không xinh cũng không xấu (tự nhận thấy thế) và mọi người hay nói em có khuôn mặt phúc hậu.

Chính vì đặc thù nghề nghiệp và nét tính cách như trên, em rất cần một người đàn ông không gia trưởng, hiền lành, dễ tính, thoải mái và đủ chín chắn để bao dung cho em. Em không cần người có điều kiện (nhà, xe...), chỉ cần gia đình bình thường (vì gia đình em cũng bình thường).

Mong anh không hút thuốc, không phải chỉ em làm trong ngành mà ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nếu thân hình anh cân đối sẽ tốt hơn, vì béo có rất nhiều nguy cơ tim mạch, huyết áp... Đây có thể là "đòi hỏi" mang tính chất bệnh nghề nghiệp nhưng thật lòng là mong muốn của em. Vì em định cư và làm việc ở Hà Nội nên cũng mong anh có công việc ổn định ở đây và tốt nhất quê anh không cách quá xa quê em.

