Cô gái làm đặc sản Việt tí hon bằng đất sét

Ý tưởng làm các món Việt Nam truyền thống đến với Nguyễn Hà An, 28 tuổi, một cử nhân ngành kiến trúc công trình, cách đây một năm. Lúc đó, cô gái người Nghệ An đang mở một shop quà tặng ở Hà Nội. Muốn có một sản phẩm mang dấu ấn cá nhân, cô nảy ra ý tưởng làm 5 mô hình là các món ăn đặc trưng ba miền và bánh mỳ bằng đất sét. "Tôi yêu thích ẩm thực, hơn nữa cũng nghĩ rằng các món ăn truyền thống sẽ được nhiều người đón nhận nên chọn làm", Hà An nói.