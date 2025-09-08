Cô gái lái xe máy ngã lăn vì gặp ôtô chui ra từ ngõ

Hà NộiKhi nhìn thấy ôtô từ trong ngõ đi ra đường, cô gái lái xe máy giật mình phanh gấp, ngã lăn, hôm 7/9 tại đường Bưởi.

Cô gái đi xe máy ngã trước đầu ôtô Video: Daniel Phan

Tình huống giao thông: Từ trong ngõ, ôtô nhao ra làn đường chính và định chen vào khoảng trống giữa hai ôtô thay vì đợi tới khi đường thoáng hơn. Đúng lúc này, một cô gái đi xe máy bên cạnh ôtô gắn camera hành trình chạy tới. Dù tốc độ không cao, nhưng tình huống bất ngờ khiến cô gái phanh gấp bánh trước, xe mất cân bằng, ngã lăn ra đường. May mắn không có va chạm nào nghiêm trọng hơn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện từ đường nhánh ngoài bật tín hiệu xin đường cần quan sát và chỉ nhập làn khi đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Với người đi xe máy, luôn quan sát sớm để đọc trước tình huống. Nhiều người đi xe tay ga có thói quen chỉ phanh gấp bằng tay phải (tay nắm ga), đó là phanh trước. Với xe ga thường sử dụng phanh đĩa nên giảm tốc nhanh, kết hợp bánh trước nhỏ, mất trạng thái cân bằng dẫn tới ngã.

Lái xe máy nên đặt hờ hai ngón tay trên phanh khi di chuyển, không dùng cả bàn tay để ôm chặt tay lái. Thói quen này giúp tài xế luôn chủ động và có độ phản ứng cao khi cần phanh, giảm thiếu hiện tượng trượt ngón tay khỏi phanh lúc cần dừng gấp. Khi phanh, cần phanh bằng cả hai tay, với lực phanh bên trái (phanh sau) mạnh hơn đôi chút so với phanh phải (phanh trước).

Nguyên Vũ