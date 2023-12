Cô gái lái ôtô 140 km/h trong khu dân cư bị phạt 11 triệu đồng

TP HCMCô gái 26 tuổi lái ôtô 140 km/h trong khu đô thị ở TP Thủ Đức rồi quay video đăng lên mạng xã hội bị cảnh sát xử phạt 11 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng.

Cô gái lái xe tốc độ lên đến 140 km/h được người ngồi bên cạnh ghi lại. Ảnh: Cắt từ video

Ngày 11/12, Công an phường An Lợi Đông phối hợp đội CSGT Công an TP Thủ Đức lập biên bản xử phạt cô gái 26 tuổi về hành vi Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định 35 km/h theo Nghị định 100/2019.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện video người này lái ôtô chạy tốc độ cao trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông. Một người ngồi bên cạnh dùng điện thoại ghi lại đồng hồ trên xe có lúc lên tới 140 km/h dù tốc độ cho phép trên tuyến đường này là 60 km/h. Thời điểm này, trên đường có nhiều xe khác lưu thông.

Làm việc với cảnh sát, cô gái cho biết, đoạn video được ghi lại khi lái xe vào tháng 9/2023. Cô đang làm nhân viên bán hàng cho hãng xe này nên chạy với tốc độ cao để thử.

Đình Văn