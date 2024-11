Cô gái lạc quan tìm bạn trai tinh tế

Khi gặp đúng người, phải chăng tự khắc trái tim sẽ trở nên bình yên phải không anh?

Em là độc giả trung thành của hai mục Hẹn hò và Tâm sự. Em thấy niềm tin và hy vọng vào tình yêu khi đọc chuyên mục Hẹn hò, nhưng cũng thấy bất an và hoang mang trước những câu chuyện về muôn mặt của cuộc sống hôn nhân trên góc Tâm sự. Đó có lẽ là lý do vì sao em vẫn miệt mài đi tìm nửa kia nhưng trong thâm tâm không khỏi bất an và cẩn trọng. Khi gặp đúng người, phải chăng tự khắc trái tim sẽ trở nên bình yên phải không? Hy vọng VnExpress sẽ là nơi kết duyên cho chúng mình.

Về ưu điểm: Em thấy mình là người rất nhiệt tình, thẳng thắn, nói thật lòng.

Về khuyết điểm: Em hơi tham công tiếc việc, ít dành thời gian cho bản thân.

Sở thích: đi du lịch.

Ngoại hình: Trung bình (hơi tròn), cao 1m63, nặng 50 kg.

Gia đình: có bốn anh chị em.

Tính tình: khó tính, dễ tính đều có (tuỳ hoàn cảnh). Một khi đã yêu thì yêu hết lòng, em luôn suy nghĩ cho người khác, ít suy nghĩ cho bản thân. Em sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, khi giận chỉ ôm vào người và không chia sẻ với người khác.

Em hơi ngại khi cứ mỗi dịp Tết đến xuân về hay gặp gỡ người thân nào đó, em lại đau đầu với hàng tá câu hỏi đại loại như là: Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con có chồng con gì chưa? Con định khi nào lấy chồng?... Thật tình em không muốn vậy đâu nhưng duyên chưa tới thì biết sao giờ.

Em khá kiên định, thẳng tính và độc lập, không muốn làm mất thời gian của người khác nên khi mình không có tình cảm sẽ nói rõ để cả hai không bị mất thời gian và xác định rõ mối quan hệ ngay từ đầu. Thời gian cứ thế trôi, có lẽ do mải mê với công việc và những mục tiêu đã đặt ra cho mình, có thể là do duyên phận chưa tới nên đến thời điểm này, em vẫn lẻ bóng đi về. Những lúc rảnh rỗi, em thường đi cà phê, ăn uống và du lịch cùng bạn bè. Em thích du lịch trong và ngoài nước cùng hội bạn thân, nhưng nếu có gia đình, chắc sẽ khác anh nhé.

Trong tình yêu, em đề cao sự chung thủy. Em không quá khó tính hay đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn đối với bạn đời. Em thích người bạn trai chân thành, có chí tiến thủ, chín chắn trong tính cách và ổn định trong công việc. Một người đàn ông biết thấu hiểu và sẻ chia, có tấm lòng bao dung và bản lĩnh để luôn đứng vững trước sóng gió và cám dỗ của cuộc sống.

Chúng ta cùng nhau lắng nghe, chia sẻ, hoàn thiện và thay đổi bản thân để thích ứng phù hợp với nhau. Cùng nhau cân bằng giữa gia đình và công việc để vun đắp, nuôi dạy con cái xây dựng hạnh phúc gia đình anh nhé. Em thích câu "Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé, có em chờ". Em hy vọng bản thân cũng là chỗ dựa vững chắc nhất để khi anh mệt mỏi hay áp lực trong công việc, hay gặp những chuyện không vui trong cuộc sống, em sẽ mãi luôn cùng chia sẻ và giúp anh vượt qua điều đó.

Hy vọngg VnExpress là cái duyên để anh và em gặp nhau, sau đó chúng ta đồng hành trên chặng đường tương lai anh nhé.

