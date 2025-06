Cô gái kỹ thuật sống giản dị, cởi mở

Em trân trọng một người sống tử tế, chân thành, có lòng hướng về gia đình và biết quan tâm đến những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa.

Hiện tại em làm trong lĩnh vực thiết kế xây dựng cho một công ty nước ngoài. Công việc ổn định giúp em có thu nhập đủ để lo cho cuộc sống, đi du lịch và tiết kiệm một cách thoải mái. Em là người sống nội tâm nhưng rất trân trọng các mối quan hệ thân thiết. Em thích dành thời gian trò chuyện với người thân trong gia đình và bạn bè thân quen. Những lúc rảnh, em thường xem phim hoạt hình, chăm sóc nhà cửa và những người em yêu quý. Em cũng hay đến chùa để cầu bình an cho mọi người, đó là khoảng thời gian giúp em cảm thấy an yên và suy ngẫm.



Tuy là người sống khá nguyên tắc và giản dị, em luôn cởi mở và sẵn sàng thử những điều mới khi có một người bạn đồng hành phù hợp. Ngoại hình em khá nhỏ nhắn, thân hình hơi gầy. Trước đây em từng có một mối tình sâu đậm, nhưng do khoảng cách địa lý nên cuối cùng mỗi người lại đi một hướng. Giờ đây, em mong tìm được một người để cùng chia sẻ niềm vui và cả những điều bình dị trong cuộc sống: cùng nhau nấu ăn, cùng nhau tập thể dục, chăm sóc và gìn giữ gia đình.



Em hy vọng anh là người điềm đạm, có công việc ổn định, nếu cùng ngành với em thì càng tốt. Em trân trọng một người sống tử tế, chân thành, có lòng hướng về gia đình và biết quan tâm đến những điều nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Nếu cảm thấy phù hợp, hãy nhắn cho em anh nhé.

