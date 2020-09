Cô gái kiếm chục triệu USD nhờ viết sách thiếu nhi

Annabel Steadman kiếm chục triệu USD nhờ bộ truyện thiếu nhi đầu tay - "Skandar and the Unicorn Thief".

Trong buổi đấu giá bản thảo tại Anh vào đầu tháng 9, sách của nữ tác giả lập kỷ lục với tiền bản quyền, tuy không được tiết lộ cụ thể, theo Guardian, con số này lên đến bảy chữ số. Nhà xuất bản Mỹ Simon & Schuster độc quyền ra mắt sách vào đầu năm 2022, còn hãng Sony Pictures chớp cơ hội sở hữu ý tưởng truyện, dự tính thực hiện series. Annabel cho biết không ngờ sách đuợc chọn làm phim dù còn chưa ra mắt độc giả.

Giám đốc NXB Simon & Schuster - bà Ali Dougal - nhận định sách có giá cao vì tạo nên thế giới kỳ ảo hoàn toàn khác lạ so với các tác phẩm cùng thể loại. Kỳ lân trong sách không dễ thương, vui tươi mà mang nét huyền bí, với sức mạnh gây chết người. Tác giả thể hiện cách nhìn riêng về loài linh vật, như "chúng thuộc về cơn ác mộng mà con người phải dè chừng". Nhờ vào điểm khác lạ, câu chuyện trở nên tươi mới dù khai thác chủ đề cũ - người chiến đấu cùng linh vật.

Tác giả Annabel Steadman thấy may mắn vì được đánh giá cao từ sách đầu tay. Từ năm 12 tuổi, cô đã ấp ủ trở thành nhà văn. Cô nói: "Tôi ước quay ngược thời gian, nhắn nhủ với mình lúc nhỏ rằng đừng ngừng sáng tạo, hãy cố gắng hết sức". Ảnh: Simon & Schuster.

Skandar and the Unicorn Thief (Skandar và kẻ trộm kỳ lân) kể những người cưỡi kỳ lân - trong đó có nhân vật chính Skandar Smith. Cậu bé học cách thuần phục loài vật, bước vào hành trình chiến đấu với thế lực đen tối, giải cứu con kỳ lân có sức mạnh tối thượng đang bị giam giữ. Tác giả gợi mở tình tiết truyện có nhiều xung đột, nút thắt. Nhà văn đặt vấn đề: "Nếu như Skandar sinh ra để làm kẻ ác, chứ không phải anh hùng thì sao?".

Dù có ý tưởng viết sách từ năm 2013, cô từng gác lại để hoàn tất việc học, theo đuổi con đường trở thành luật sư. Hàng ngày, khi ngồi tàu từ nhà ở Oxford đến London đi làm, Steadman thường chìm đắm trong thế giới tưởng tượng về kỳ lân. Đến năm 2018, cô quyết định nghỉ làm, tập trung hoàn thành bản thảo trong ba tháng.

Sam Copeland - người quản lý, đại diện của nhà văn - cho biết ấn tượng sách ngay lần đầu đọc, cho rằng tác phẩm là làn gió mới trong dòng văn học thiếu nhi huyền bí. Tại buổi đấu giá, quyển sách được nhiều nhà xuất bản săn đón, so sánh với bộ tiểu thuyết Bí kíp luyện rồng (How to Train Your Dragon) đình đám - được chuyển thể thành phim hoạt hình của nhà văn Anh Cressida Cowell.

Annabel Steadman năm nay 28 tuổi. Năm 2019, cô nhận danh hiệu Tay bút độc đáo trong khóa học viết sáng tạo chuyên nghiệp ở đại học Cambridge. Cô từng học tại King's School nhờ học bổng âm nhạc, học thuật, trước khi học luật ở đại học Selwyn.

Quỳnh Quyên (theo The Guardian)