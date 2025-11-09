Cô gái 'khom lưng' trở thành bác sĩ

Trung QuốcTừng bị dị tật ở cột sống với độ cong hơn 150 độ, khiến không thể đứng thẳng, Luo Nawa đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành bác sĩ.

Luo Nawa, 28 tuổi, quê ở tỉnh Vân Nam, gần đây gây chú ý khi đỗ kỳ thi chứng chỉ hành nghề bác sĩ cấp quốc gia.

"Tay tôi không ngừng run rẩy khi thấy kết quả", cô chia sẻ.

Từ năm 6 tuổi, chứng vẹo cột sống nghiêm trọng khiến Luo không thể đứng thẳng. Dáng người gập xuống khiến tim và phổi cô bị chèn ép, gây khó khăn về hô hấp và di chuyển.

Song, Luo Nawa quyết tâm học tốt, trở thành bác sĩ để cống hiến cho quê nhà. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp trường trung cấp y, cô về quê và trở thành người trẻ nhất tại trạm y tế xã Nam Mỹ.

"Lần đầu tiên tự mình xử lý một ca đau bụng cấp, tôi hoảng hốt đến mức không nhớ nổi quy trình chẩn đoán, chỉ có thể vừa lật sách vừa cầu cứu thầy cô", cô nhớ lại. Trải nghiệm ấy khiến Luo nhận ra cần nâng cao hơn nữa kiến thức chuyên môn.

Luo Nawa khám bệnh cho người dân. Ảnh: QQ

Công việc tại trạm y tế rất bận nên Luo tranh thủ học bất cứ khi nào rảnh. Ban ngày, cô đi khắp các thôn bản để kiểm tra sức khỏe cho dân làng; ban đêm, cô cặm cụi đọc sách dưới ánh đèn mờ của phòng y tế đến khuya.

Ngoài ra, Luo luôn mang bên mình một cuốn sổ tay đã sờn mép, dày đặc công thức dược lý, điểm mấu chốt của các ca chẩn đoán và những câu hỏi chưa được giải đáp.

Năm 2021, Luo Nawa đăng ký theo hệ vừa học vừa làm tại Đại học Y khoa Côn Minh. Ba năm ròng, cô vừa học vừa khám bệnh cho dân, di chuyển tổng hơn 8.000 km giữa trường và quê.

Một năm sau, cơ hội thay đổi cuộc đời bất ngờ đến với Luo. Thông qua chương trình hỗ trợ y tế của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (HUST), Luo được đưa tới bệnh viện Hiệp Hòa (Bắc Kinh) để phẫu thuật chỉnh hình cột sống. Đây là một trong những ca mổ phức tạp nhất của bệnh viện thời điểm đó.

Sau phẫu thuật, Luo cao thêm 14 cm, tim và phổi không còn bị chèn ép, các chỉ số trở lại bình thường. Cô không còn phải khom lưng để sinh hoạt và làm việc.

"Nếu không có các bác sĩ ở Hiệp Hòa, có lẽ tôi đã không thể làm việc đến ngày hôm nay", Luo xúc động.

Mô hình in 3D về cột sống của Luo. Ảnh: QQ

Năm ngoái, cô tốt nghiệp chương trình bác sĩ, đủ điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề quốc gia. Khi biết tin ấy, nhà trường và nhóm bác sĩ của HUST đã gửi tặng những giáo trình mới nhất và giúp Luo lên kế hoạch ôn tập chi tiết. Bác sĩ Gao Xingli, tiến sĩ tim mạch Bệnh viện Hiệp Hòa, tình nguyện trở thành người hướng dẫn Luo. Đây chính là liều thuốc tinh thần to lớn giúp Luo tiếp tục theo đuổi ước mơ.

"Tôi muốn trở thành một bác sĩ giỏi, là người bảo vệ sức khỏe cho dân làng", Luo nói. "Tôi không muốn phụ lòng thầy cô ở Hiệp Hòa".

Năm nay, Luo thành công vượt qua kỳ thi và chính thức trở thành bác sĩ có chứng chỉ hành nghề. Tin vui lan khắp bản làng, số bệnh nhân tìm đến Luo cũng ngày càng tăng.

"Chúng tôi luôn tin tưởng bác sĩ Luo. Đến khám chỗ cô ấy, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và ấm lòng", một người dân địa phương chia sẻ.

Luo sau ca phẫu thuật. Ảnh: QQ

Ngoài ra, với sự hỗ trợ liên tục từ Bệnh viện Hiệp Hòa, trạm y tế xã Nam Mỹ có nhiều đổi thay: các kỹ thuật quản lý bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hay hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử được thiết lập bài bản.

"Trước đây, khi gặp phải ca bệnh hơi phức tạp, phản xạ đầu tiên của tôi sẽ là khuyên bệnh nhân chuyển tuyến", Luo chia sẻ. "Giờ đây, với những bệnh phổ biến như tăng huyết áp cấp, tôi đã có thể tự mình xử lý một cách chuẩn xác".

Luo nói sẽ tiếp tục cống hiến cho y tế vùng nông thôn. "Một nửa trọng lượng của chiếc áo blouse trắng là tri thức, nửa còn lại là trách nhiệm của người thầy thuốc", Luo viết trong nhật ký của mình.

Huyền Trang (theo CCTV, QQ)