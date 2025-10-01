Cô gái khám định kỳ bất ngờ phát hiện ung thư đầu tụy

TP HCMCô gái 25 tuổi khám sức khỏe định kỳ phát hiện khối u lớn vùng đầu tụy, được mổ kịp thời ở giai đoạn sớm tránh nguy cơ ung thư xâm lấn.

Ngày 1/10, BS.CK2 Mai Hóa, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, phẫu thuật viên chính, cho biết CT và MRI ghi nhận khối u vùng đầu tụy chưa xâm lấn, được phẫu thuật loại bỏ trọn vẹn. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục tốt, ăn uống và đi lại bình thường, xuất viện ngày thứ 9.

Giải phẫu bệnh xác định đây là ung thư đầu tụy. Do được phát hiện sớm, bệnh nhân không cần hóa trị bổ trợ, chỉ theo dõi tái khám định kỳ. Nếu chẩn đoán muộn, khối u có thể phát triển gây đau, tắc nghẽn, loét, chảy máu, xâm lấn cơ quan lân cận hoặc di căn xa, khiến bệnh nhân suy kiệt, giảm chất lượng sống và tăng nguy cơ tử vong.

Theo bác sĩ Hóa, cắt khối tá tụy là một trong những phẫu thuật khó nhất của đường tiêu hóa, thường kéo dài nhiều giờ, đòi hỏi êkíp dày kinh nghiệm. Thành công của ca mổ không chỉ loại bỏ khối u, mà còn cải thiện tiên lượng sức khỏe lâu dài cho bệnh nhân.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK1 Nguyễn Văn Sang, Khoa Ngoại tổng hợp, khuyến cáo ung thư tụy tiến triển âm thầm, ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng đặc hiệu, các biểu hiện lâm sàng mơ hồ, bệnh thường được phát hiện tình cờ. Bệnh nhân có thể bị đau thường ở vùng thượng vị, nên rất dễ nhầm với đau dạ dày. Một số dấu hiệu như đau bụng, vàng da, nước tiểu sẫm, cơ thể suy nhược, kèm chán ăn... có thể cảnh báo ung thư tụy.

Người dân nên duy trì thói quen khám định kỳ, đồng thời đi khám ngay khi có bất thường để được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Những người có nguy cơ cao ung thư tụy cần tầm soát sớm gồm bệnh nhân viêm tụy cấp, viêm tụy tái phát, viêm tụy mạn tính; người lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá; đặc biệt là bệnh nhân đái tháo đường, béo phì liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Lê Phương