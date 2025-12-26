Cô gái Iran tới Việt Nam trong hành trình đạp xe xuyên Á

Eskandari tới Việt Nam để khám phá phong cảnh, văn hóa trong hành trình đạp xe xuyên châu Á, nhằm thể hiện tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Arezoo Eskandari, sinh năm 1990, thạc sĩ tâm lý học, đồng thời là huấn luyện viên leo núi và đạp xe với nhiều năm kinh nghiệm, tháng trước bắt đầu khởi hành từ Trung Quốc, thực hiện hành trình đạp xe xuyên châu Á với điểm đến cuối cùng là quê nhà Iran.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội hôm nay, Eskandari cho biết cô đến Việt Nam hôm 22/12 và dự định dành 30 ngày để khám phá các địa danh khắp Việt Nam, bởi từng nghe bạn bè, người thân kể rằng phong cảnh ở đây rất đẹp, con người hiếu khách và tốt bụng.

Arezoo Eskandari tại Hà Nội. Ảnh: Đại sứ quán Iran tại Việt Nam

"Khi tôi tới Việt Nam, mọi chuyện quả đúng như những gì đã được nghe", Eskandari nói, kể rằng cô đã được một gia đình ở Lạng Sơn nhiệt tình giúp đổi tiền, mua sim điện thoại và mời ăn món phở vịt đặc sản địa phương.

Hành trình đạp xe sẽ giúp Eskandari có cơ hội đi qua từng làng quê, thành phố từ bắc vào nam, từ đó có thể giao lưu với người dân và được tự mình trải nghiệm văn hóa, phong tục Việt Nam.

Cô gái sinh ra ở Isfahan này là đại sứ hòa bình và hữu nghị của người dân Iran với các nước châu Á. Eskandari dự định thực hiện hành trình đạp xe xuyên Á, đi qua 22 nước, trong khoảng một năm. Cô mang theo hành lý khoảng 100 kg trên xe, gồm đầy đủ đồ thiết yếu để có thể tự nấu ăn, dựng lều ngủ và cả dụng cụ sửa xe.

Sau khi đến Việt Nam, cô sẽ tiếp tục đi qua các nước Đông Nam Á, hướng tới Tây Á và Trung Á. Cô cho biết đã chuẩn bị thể lực, tinh thần rất kỹ vì đây là chuyến đi một mình, nên luôn phải tự động viên bản thân suy nghĩ tích cực, chuẩn bị cho những tình huống khó lường nhất.

Đại biện Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi (phải) và Arezoo Eskandari trong buổi gặp gỡ báo chí ngày 26/12. Ảnh: Ngọc Ánh

Đại biện Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi cho biết chuyến đi của Eskandari tới Việt Nam là một hình thức giao lưu nhân dân, giúp cô gặp gỡ người dân, tìm hiểu văn hóa Việt Nam và sẽ đem những trải nghiệm đó về với Iran.

Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/8/1973. Việt Nam đã công nhận nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngày 13/2/1979, chỉ hai ngày sau khi Cách mạng Hồi giáo Iran thành công và là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện hoạt động này. Hai nước những năm gần đây đã thúc đẩy các biện pháp tăng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật.

Ngọc Ánh