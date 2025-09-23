Cô gái hướng nội tìm một nửa

Em không tìm sự hoàn hảo nơi anh, tin rằng tình yêu là sự dung hòa khác biệt của đôi bên và tìm tiếng nói chung.

Em từng cảm thấy thật ra độc thân cũng rất ổn anh ạ. Nhưng từ bao giờ em bắt đầu tự thấy mình mông lung anh nhỉ? Có phải là lần gần nhất em bị tai nạn giao thông ở Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi em đã sinh ra và lớn lên ấy. Kết quả em vẫn ổn anh ạ, chỉ để lại một cái lỗ nhỏ trên chân đang dần dần đầy lên theo năm tháng, nhưng cái lỗ trong tim em hình như bắt đầu mở rộng ở giây phút cô y tá hay chú giữ xe đều hỏi em rằng sao không gọi chồng hay bạn trai ra đón, khi nhìn thấy một mình em mỗi ngày tự đi rửa vết thương nhiễm trùng và ra về với cái tướng đi chấm phẩy ấy. Phải là lần ấy không anh nhỉ?

Hay có phải là những lần cơn mưa không chiều lòng người, hay rơi xối xả vào giờ tan tầm, con đường thì ngập tràn nước đến gần bánh xe, cô nhân viên văn phòng cao chỉ 1m50, nặng 46 kg, nhìn theo đồng nghiệp được chồng tới chở về, để lại xe ở công ty, còn cô gái ấy vẫn nhẫn nại đợi cho nước rút rồi mới dám về vì sợ hãi không?

Hay là vì gần đây cô ấy hay theo dõi một show truyền hình thực tế, ở nơi đó, ngoài những tình cảm chân thành và những phút giây hài hước, thư giãn của dàn cast với chủ nhà, cô ấy lại nhìn thấy tình yêu lứa đôi dễ thương, dịu dàng, dù không nói thành lời nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc của cặp vợ chồng vùng cao hoặc là tình yêu tuổi già của cặp vợ chồng miền Tây ấy. Có phải lần này trái tim cô ấy đã bắt đầu thấy chạnh lòng không anh nhỉ?

Tình yêu là sự bắt đầu, hôn nhân cũng là sự bắt đầu, kết thúc ở đâu vốn dĩ chẳng ai biết được. Đắng cay và ngọt bùi, đều là hương vị của cảm xúc. Đời người, nói dài cũng không dài, nói ngắn thì cũng chẳng phải, vì đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao. Vậy mình thử yêu nhau đi anh, dù bắt đầu như thế nào và kết thúc có ra sao, ít nhất em mong rằng những giây phút ta bên nhau ấy, đều chân thành và hạnh phúc.

Là một cô gái hướng nội điển hình, em yêu thích những không gian yên tĩnh, mở một bản nhạc và làm việc nhà vào cuối tuần, thích những khoảnh khắc bình dị mà an yên. Trình nấu ăn của em bình thường nên nếu anh muốn những bữa ăn ngon như ở nhà hàng, có lẽ anh nên phụ em thôi hoặc cả hai xách xe lên và ra nhà hàng thiệt anh nhé. Em không có đạo và em không ngại theo đạo, vì đạo nào đối với em, chỉ cần tâm mình hướng thiện và an yên thì nơi đó đều là nhà. À, em cũng yêu thích vẻ đẹp của sự vận động nữa, ví dụ như bơi lội, chạy bộ hay chỉ là đi bộ nhẹ nhàng thôi. Nếu anh cũng yêu thích vận động, chúng ta có lẽ sẽ rất hợp nhau đấy. Mà này, vẻ bề ngoài của em trông cũng bình thường thôi, không chú trọng ăn mặc nhưng luôn cố gắng giữ cho bản thân gọn gàng và sạch sẽ nhất có thể anh nhé.

Nói về em thế là đủ rồi. Về chàng trai em đang tìm, em không có hình mẫu cụ thể đâu nhé. Vì em không phải cô gái hoàn hảo, em cũng không đi tìm sự hoàn hảo ở nơi anh. Em tin rằng tình yêu là sự dung hòa khác biệt của đôi bên và tìm tiếng nói chung. Là một cô gái thiên về lý trí đã 35 năm rồi, lần này em sẽ để cảm xúc dẫn dắt tìm đến anh nhé. Nhưng em nói không với những chàng trai có hình xăm, hút thuốc và chơi game. Vậy nhé, nếu anh cảm thấy em là duyên hay là cục nợ của anh cần tìm, hãy gửi email tới em để chúng ta bắt đầu một hành trình mới. Em chờ anh!

