Em mong anh là người tử tế, chân thành, trách nhiệm, chu đáo, không hút thuốc, chưa từng kết hôn.

Vậy là, một mùa xuân nữa lại trôi qua. Em vẫn chờ anh, chàng trai em đang tìm kiếm. Chào anh, em xin giới thiệu sơ lược đôi nét về em để anh dễ hình dung nha. Em là cô gái đến từ Cà Mau, ngoại hình ổn, cao 1m55, nặng 46 kg, được mọi người xung quanh nhận xét là người hiền lành, vui vẻ, dễ thương và trẻ hơn so với tuổi. Em là cô gái hướng nội, chân thành, tử tế, là người có trách nhiệm, đơn giản, nhẹ nhàng, biết nấu ăn, hướng thiện và xem trọng hạnh phúc gia đình.



Em đã đón 36 mùa xuân mà vẫn chưa mảnh tình vắt vai anh à. Mọi người nói do em kén chọn quá cũng có lý do đúng không anh. Thật ra, dù có mạnh mẽ đến đâu thì ai cũng có những phút yếu lòng. Cũng cần có ai đó sẵn sàng kề vai cho em tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Đôi khi nhìn bạn bè, ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, em có chút chạnh lòng đó chứ. Nhưng với em, tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Em không thể mở lòng khi cảm nhận người ấy không phải là người em đang tìm kiếm. Em chỉ muốn chờ người vừa ý và cưới người mình thương thì mới thật sự ý nghĩa anh nhỉ.



Thông qua chuyên mục, em mong muốn tìm được duyên lành của đời mình. Em mong anh là người tử tế, chân thành, trách nhiệm, chu đáo, không hút thuốc, chưa từng kết hôn, có công việc ổn định, ngoại hình dễ nhìn xíu nhé. Nếu anh cũng ở Cà Mau thì càng tốt, hay các tỉnh lân cận cũng không sao nha. Vì nếu đúng người thì mọi tiêu chuẩn đều vô nghĩa anh à. Em hy vọng, sẽ tìm được chàng rể về cho tía má tuy hơi muộn xíu cũng không sao. Người ta hay nói, những điều tốt đẹp thường sẽ đến muộn và em vẫn tin là vậy. Đôi lời gửi đến anh, nếu đủ duyên mình chia sẻ nhiều hơn anh nhé. Chúc anh và đọc giả luôn vui, khỏe, tràn đầy năng lượng nha.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ