Cô gái hối hận sau khi giảm 89 kg

MỹGiảm 89 kg trong hai năm, Savannah Silbernagel không hạnh phúc như tưởng tượng mà luôn thấy lo sợ vì mất đi cảm giác "vô hình" trước đây.

Savannah Silbernagel, 27 tuổi, sống tại bang Georgia, từng nặng tới 150 kg. Sau hai năm nỗ lực giảm cân, cô sở hữu vóc dáng thon gọn hơn (còn 61 kg). Tuy nhiên, thay vì tận hưởng ngoại hình mới, Savannah chia sẻ một góc khuất ít ai ngờ: Cô nhớ cảm giác an toàn khi còn béo phì.

Savannah Silbernagel, 27 tuổi, ở bang Georgia từng nặng 150 kg. Ảnh: NY Post

Theo Savannah, cú sốc lớn nhất là việc mất đi sự "vô hình". Trước đây, với thân hình quá khổ, cô thường bị phớt lờ, nhưng điều đó lại mang đến sự an tâm. Cô có thể đi dạo một mình vào ban đêm hay đi siêu thị Walmart lúc khuya mà không lo lắng.

"Ai lại muốn bắt cóc một cô gái nặng 150 kg chứ? Nhưng bây giờ thì khác, tôi không còn dám ra ngoài một mình", Savannah nói trên tờ New York Post.

Sự chú ý từ người khác giới khiến cô gái trẻ thấy ngột ngạt thay vì hãnh diện. Savannah cũng phát chán khi mọi cuộc trò chuyện với người xung quanh, dù bắt đầu bằng chủ đề gì, cuối cùng đều bị lái sang chuyện cân nặng.

"Tôi nhớ những cuộc trò chuyện thân mật không bị biến thành buổi phỏng vấn. Tôi nhớ cảm giác không bị ai nhìn ngắm, bình luận hay đánh giá cơ thể mình", cô bày tỏ.

Savannah Silbernagel, 27 tuổi hiện tại nặng hơn 60 kg. Ảnh: NY Post

Áp lực dư luận hiện hữu ngay trong bữa ăn. Nếu Savannah ăn uống lành mạnh (Healthy), mọi người nhìn chằm chằm để soi bí quyết. Ngược lại, nếu lỡ ăn chút đồ vặt, cô sẽ nhận những lời xì xào phán xét kiểu như "cô ấy chắc chắn sẽ béo lại thôi".

Cô thừa nhận, khi gầy đi bản thân lại gặp nhiều vấn đề tâm lý về ngoại hình hơn so với hồi chưa giảm cân.

Câu chuyện của Savannah đã gây ra luồng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và cho rằng xã hội cần tế nhị, thấu hiểu hơn đối với những người đang nỗ lực thay đổi bản thân, thay vì chỉ chăm chăm phán xét vẻ bề ngoài của họ.

Bảo Nhiên (Theo NY Post)