Cô gái hoang báo bị cướp

Long AnCô gái 18 tuổi gây tai nạn, không dám xin gia đình 38 triệu đồng để bồi thường nên giả bị cướp, để lấy tiền và nữ trang cá nhân đi bán.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Long An cho biết, cô gái 18 tuổi, quê An Giang, vừa bị UBND huyện Bến Lức xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chiếc xe cô gái khai tin giả bị cướp tông ngã. Ảnh: Công an Long An

Một tuần trước, cô gái đến công an trình báo bị một thanh niên chạy xe tông từ phía sau khiến ngã ra đường, sau đó người này lấy balô của cô tẩu thoát. Tài sản bên trong balô bị cướp gồm 4 triệu đồng, điện thoại, dây chuyền cùng nhẫn gần 5 chỉ vàng 18K.

Cảnh sát sau đó triển khai lực lượng điều tra hiện trường, phát hiện nhiều mâu thuẫn, bất nhất trong lời khai của cô gái.

Không thể lý giải, cô gái đành thừa nhận hôm 19/8 chạy xe máy ngược chiều tông người phụ nữ, bị yêu cầu bồi thường thiệt hại 38 triệu đồng. Do không có tiền và sợ gia đình biết sự việc sẽ rầy la, cô đã giả bị cướp để lấy tài sản cá nhân đem bán, bồi thường cho nạn nhân.

Nam An