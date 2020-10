Cô gái hoa hướng dương chờ anh

Chào anh, quan niệm của anh về hôn nhân, gia đình và người đồng hành mong đợi là gì?

Về phía em, em tâm niệm để sánh bước bên nhau cả đời cần cả cảm xúc lẫn lý trí. Cảm xúc cần gặp mặt trực tiếp mới cảm nhận được, nên thư này em chỉ viết về thông tin cơ bản và quan điểm cá nhân của mình thôi nhé.

Em cao 1,58 m, gương mặt ưa nhìn, da nâu, có má lúm đồng tiền, nụ cười luôn thường trực trên môi. Chất giọng miền Bắc dễ thương, đang sinh sống và làm việc ổn định ở Sài Gòn.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, ba mẹ làm công ăn lương, chăm lo chuyện học hành và ứng xử của con cái. Em có một anh trai. Giờ ba mẹ em đã về hưu và chuyển đến sống cùng anh trai ở Hà Nội.

Về tính cách của em, anh có thể gọi em là cô gái hoa hướng dương. Em mong dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, có khó khăn nào đi nữa, em vẫn luôn giữ được thái độ tích cực, lạc quan với nụ cười tỏa sáng, hướng đến những điều tốt đẹp nhất giống như bông hoa hướng dương rực rỡ luôn hướng đến ánh mặt trời.

Em dễ thích nghi và hiểu chuyện. Vì công việc, nếu anh cần chuyển công tác đi nơi khác, thậm chí là ra nước ngoài trong thời gian dài, em sẵn sàng khăn gói theo anh. Em cũng không ngại chuyện sống chung với ba mẹ chồng đâu. Em tin mình đều có thể xoay xở trong các tình huống đó.

Em cũng là người chủ động trong mọi việc. Nếu anh đúng gu của em, em không ngại chia sẻ khi anh hỏi em cách tán em đâu. Em hòa đồng, không kiêu. Dù đã đọc và nghe đủ các quy tắc làm giá của con gái, nhưng nếu em rảnh và muốn gặp anh, anh không cần hẹn em trước ít nhất 3 ngày. Với em, trân trọng bản thân và thể hiện như mình có giá là hai chuyện khác biệt.

Giờ nói một chút về anh nhé. Em tin người đàn ông của mình là người giàu tri thức, trải đời, biết đối nhân xử thế và có bản lĩnh. Em chưa từng kết hôn, chưa có con, cũng không ngại anh đã qua một lần đò.

Ở độ tuổi này, anh đã mua nhà ở thành phố hoặc đang có kế hoạch tài chính cụ thể, khả thi để mua nhà trong những năm tới. Ở bên anh, em luôn cảm thấy an tâm. Vì em biết, dù nếu lúc này anh không may bị phá sản, anh vẫn đứng dậy được từ thất bại đó. Em thích được yếu đuối, dựa dẫm vào anh những lúc cần nhưng cũng đủ mạnh mẽ để làm điểm tựa bình an cho anh.

Em thích anh cư xử tinh tế như trước khi đưa nước sẽ vặn nắp sẵn cho em. Anh quan tâm, chăm sóc em bằng những hành động thực tiễn thay vì việc cố gắng nhắn đủ 3 tin chúc mừng mỗi ngày, hỏi han em ăn uống ra sao.

Nếu anh chưa thấy em để thông báo dưới phần ý kiến là em vẫn đang chờ anh nhé. Em sẽ phản hồi tin nhắn cho tất cả mọi người sẵn sàng gặp mặt trong thời gian sớm nhất. Vì em hạn chế văn bản, chỉ tin vào trực giác bên ngoài.

Chờ tin nhắn của anh.

