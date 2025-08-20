Cô gái hay cười, tích cực trong cuộc sống tìm anh

Em sinh ra ở Thanh Hóa, là quản lý một trường mầm non nhỏ, tình cảm và hiểu chuyện.

Năm 10 tuổi, em chuyển vào Đồng Nai. Là cô gái hòa đồng, dễ gần và hay được mọi người gọi là cô bé hay cười vì quan điểm sống của em là: cuộc sống ai cũng sẽ có những thăng trầm, có buồn và những lúc cảm tưởng thật kinh khủng, nhưng hãy cất chúng lại sau mỗi buổi sáng trước khi bước chân đến nơi làm và gặp những người xung quanh mình. Em rất yêu thích trẻ con và thích các hoạt động từ thiện.

Em còn được mọi người gọi là cô gái tình cảm, hiểu chuyện và em cũng cảm thấy điều đó. Em khá cầu toàn và ngăn nắp trong mọi việc nên nếu ai chưa hiểu tính của em sẽ nói em hơi khó tính chút. Quan điểm sống của em là: Mình thích những người tích cực vì họ sẽ cho những người bên cạnh cảm giác tích cực, cho dù đó là hoàn cảnh tệ nhất. Mình thích sự tử tế, vì chỉ khi sống tử tế thì mình mới thấy cuộc sống này đẹp hơn.

Em mong tìm được người đàn ông của gia đình, có học vấn, có công việc ổn định và rất thích một người đàn ông yêu kinh doanh, thích mạo hiểm trong cuộc sống. Một người đàn ông không cần quá lãng mạn, nói quá hay mà hãy làm, vì mọi người và em sẽ nhìn vào những việc anh đang và cố gắng làm. Người đó có thể thoải mái tâm sự mọi chuyện, chắc chắn sẽ có những bất đồng, nhưng khi đó em mong cả hai cùng nhau hạ bớt cái tôi, có thể im lặng để suy nghĩ về những gì mình làm. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nếu biết kiềm chế, bớt cái tôi và nhìn vào điểm mạnh của nhau để lấn át những điều chưa hoàn hảo, góp ý giúp nhau hoàn thiện thì chắc chắn sẽ vượt qua tất cả.

