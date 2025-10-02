Cô gái hay cười, tích cực trong cuộc sống

Mong tìm người đàn ông của gia đình, có học vấn, có công việc ổn định và rất thích một người đàn ông thích kinh doanh.

Em sinh ra ở Thanh Hóa. Năm 10 tuổi em chuyển vào Đồng Nai, là cô gái hòa đồng, dễ gần và hay được mọi người gọi là cô bé hay cười vì quan điểm sống của em là cuộc sống ai cũng sẽ có những thăng trầm, có buồn và những lúc tưởng chừng thật kinh khủng. Nhưng những điều đó hãy cất nó lại sau mỗi buổi sáng trước khi bước chân đến nơi làm và những người xung quanh mình. Em rất yêu thích trẻ con và thích các hoạt động từ thiện.

Em cũng là một cô gái được mọi người gọi là tình cảm, hiểu chuyện, biết cách đối nhân xử thế với mọi người. Em cũng cảm thấy tự tin với những điều mọi người đánh giá về mình. Công việc hiện tại của em là quản lý của một trường mầm non nhỏ. Em là người khá cầu toàn và ngăn nắp trong mọi việc nên nếu ai chưa hiểu tính của em thì sẽ nói em hơi khó tính một chút. Quan điểm sống của em là: Mình thích những người tích cực vì họ sẽ cho những người bên cạnh một cảm giác tích cực cho dù đó là hoàn cảnh tệ nhất. Mình thích sự tử tế vì chỉ khi mình sống tử tế thì sẽ thấy cuộc sống này đẹp hơn️.

Em mong tìm được một người đàn ông của gia đình, có học vấn, có một công việc ổn định và rất thích một người đàn ông thích kinh doanh, thích mạo hiểm và cầu tiến trong cuộc sống. Một người đàn ông không cần phải quá lãng mạn, nói quá hay mà hãy làm, vì mọi người và em sẽ nhìn vào những việc mà anh đang và cố gắng làm, có thể thoải mái tâm sự mọi chuyện. Chắc chắn sẽ có những bất đồng nhưng lúc đó mong anh và em cùng nhau hạ bớt cái tôi, có thể im lặng để suy nghĩ về những gì mình làm vì trong cuộc sống không phải lúc nào cũng đúng nhưng biết kiềm chế và bớt cái tôi. Hãy nhìn vào điểm mạnh của nhau để lấn át đi những cái chưa hoàn hảo của nhau, góp ý giúp nhau hoàn thiện thì chắc chắn sẽ vượt qua tất cả.

