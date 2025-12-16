Cô gái Hải Phòng phát tín hiệu tìm bạn trai thất lạc

Em thích cây và hoa, không thích trà sữa, pizza; tính cách em đơn giản, không cầu kì, thích sự thoải mái cho cả hai.

Em trở về Hải Phòng làm việc sau khi tốt nghiệp. Sau vài năm vật lộn, cộng thêm chút may mắn, công việc của em khá ổn và có chỗ đứng nhất định, tạm không phải lo cơm áo. Rồi bây giờ đến lúc em đi tìm hạnh phúc đây. Em thích cây và hoa. Em không thích trà sữa, pizza. Tính cách em đơn giản, không cầu kì, thích sự thoải mái cho cả hai. Em có thói quen lẩm bẩm hát, đôi khi buột miệng hát mà không để ý nên nếu anh thích sự tập trung thì em hứa sẽ điều chỉnh.

Em có ngoại hình ổn, đôi khi được nhận xét là như học sinh, mọi người nói em trẻ, nhưng thấp, 1m54 thôi. Nếu anh cao, em hứa đi cao gót để xứng đôi với anh. Chàng trai em mơ đến là người quan tâm gia đình, cầu tiến, không hút thuốc. Mong anh không quá khô khan. Nếu anh thích thể thao thì 1.000 điểm, em lại có thêm động lực vận động mỗi ngày. Tuổi tác đối với em không quan trọng lắm, anh có thể lớn hơn em vài tuổi, cũng có thể chào đời muộn hơn em một chút. Em sinh năm 1997, quê gốc Vĩnh Bảo nhưng đang sống ở An Dương. Anh lạc đi đến đâu rồi, nếu bắt được tín hiệu của em thì trả lời nha.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ