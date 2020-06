Cô gái gốc Việt được nữ y tá cầu hôn khi chống dịch trở về

New YorkBên bờ sông tại Long Island hôm 8/6, Alyssa quỳ xuống cầu hôn Anh-Linh Trinh vào đúng 19h.

Ba tháng qua, đây là khung giờ người dân New York thực hiện chiến dịch vỗ tay ủng hộ nhân viên y tế. Hàng xóm và người qua đường tập hợp lại vỗ tay chúc mừng hạnh phúc của đôi uyên ương.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nhau. Rất nhiều người đứng ngoài ban công và ngoài đường vỗ tay. Khoảnh khắc đó không thể nào đẹp hơn nữa", Alyssa, 31 tuổi nói.

Đôi uyên ương gặp tại một bữa tiệc 8 năm trước. Từ xa Alyssa đã bị thu hút bởi Anh-Linh Trinh. Lòng cô thôi thúc phải bắt chuyện. "Tôi yêu cô ấy ngay lập thức", Alyssa nhớ lại.

Alyssa cầu hôn bạn gái gốc Việt. Ảnh: Insider.

Covid-19 biến New York thành tâm dịch. Alyssa, làm việc tại Trung tâm y tế Brooklyn được điều đến khoa Hồi sức cấp cứu, chuyên chăm sóc bệnh nhân Covid-19. Lo cho sức khỏe của bạn gái nên cô đã bảo Anh-Linh đến ở nhà anh trai ở ngoại ô New York.

Cả hai chưa từng xa nhau lâu tới vậy. Ngày nào họ cũng gọi video mà cũng không ngăn cách được nỗi nhớ. "Tôi thấy khó khăn vì không có Trinh ở đây", nữ y tá nói.

Thời gian chia cắt đã củng cố tình yêu của Alyssa dành cho Anh-Linh. Cô ấp ủ sẽ cầu hôn ngay khi gặp lại. Alyssa bàn bạc với em gái về kế hoạch trọng đại này. "Chiến dịch vỗ tay của người dân New York là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho nhân viên y tế chúng tôi trong thời gian qua. Một hành động cùng ngọt ngào và đáng trân trọng. Tôi muốn cầu hôn trong khung giờ ấy", Alyssa cho biết.

Em gái Alyssa đã liên hệ với tòa nhà chị gái đang sống, nhờ họ kêu gọi cư dân đứng ra ban công, cùng với rất nhiều người dân tập trung bên bờ sông Long Island vỗ tay lúc 19 giờ, cùng tham gia cổ vũ màn cầu hôn đặc biệt này.

Anh-Linh và Alyssa đã ở bên nhau 8 năm. Ảnh: Insider.

"Tất cả chúng ta đều cần niềm vui sau những gì diễn ra vài tháng qua và chúng tôi không thể tự hào hơn khi được góp sức ủng hộ đôi uyên ương đáng yêu này trong tháng Pride - tháng tôn vinh cộng đồng LGBT", ông Zoe Elghanayan, một người tham gia vỗ tay ủng hộ nói.

Từ phía Anh-Linh, 36 tuổi đã lên kế hoạch chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Alyssa vào ngày 8/6. Cô trở về nhà, hẹn gặp Alyssa bên bờ sông và tưởng tượng sẽ làm người yêu bất ngờ. "Nhưng tôi chưa kịp làm gì, cô ấy bất ngờ quỳ xuống và cầu hôn tôi. Tôi ngạc nhiên và thấy thật tuyệt vời", Anh-Linh kể.

Bên trong chiếc nhẫn đính hôn khắc lời bài hát mà Alyssa, cũng là một nhạc sĩ, đã viết cho bạn gái. Dòng chữ Love is what it will be (Tình yêu là những gì nó muốn), cũng là mong ước của Alyssa - không bị đánh giá dù lựa chọn yêu ai đi chăng nữa.

Bảo Nhiên (Theo Insider)