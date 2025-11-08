Cô gái gốc Việt bị bắt sau vụ xả súng khiến đồng hương thiệt mạng

Cảnh sát California bắt Tran Kim Thao với cáo buộc là đồng phạm trong vụ bạn trai nổ súng trong quán bar khiến hai người chết, trong đó có một người gốc Việt.

Tran Kim Thao, 25 tuổi, bị cảnh sát thành phố Elk Grove, hạt Sacramento, bang California bắt ngày 5/11 với cáo buộc đồng lõa trong vụ bạn trai xả súng tại quán bar Z Town Gastro trên đường Elk Grove Florin cuối tuần trước.

Cảnh sát cho biết bạn trai của Thao là Roderick Randall, 43 tuổi, đã nổ súng tại quán bar lúc 1h30 sáng 2/11, khiến 4 người trúng đạn. Khi cảnh sát đến nơi, nạn nhân gốc Việt Huynh Kim Kha, 18 tuổi, đã tử vong tại hiện trường. Một nạn nhân 34 tuổi khác tử vong tại bệnh viện ngày 6/11.

Nghi phạm Tran Kim Thao, 25 tuổi. Ảnh: Elk Grove PD

Randall, cư dân Sacramento, đang lẩn trốn. Cảnh sát cho biết Randall có vũ khí và rất nguy hiểm, kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin. Tran Kim Thao đang bị giam và không được tại ngoại.

Công tố viên cho hay Randall có nhiều tiền án tiền sự trong hơn 20 năm qua, với hàng loạt tội danh như mưu sát, môi giới mại dâm trẻ vị thành niên, trộm cắp.

Năm 2014, người đàn ông này bị kết án 88 năm tù vì các tội giết người bất thành, nhưng được trả tự do sớm do luật cải cách tư pháp hình sự năm 2019.

Nghi phạm Roderick Randall, 43 tuổi. Ảnh: Elk Grove PD

Đức Trung (Theo CBS News, ABC 10)