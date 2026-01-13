Cô gái giỏi lắng nghe tìm người thương

Tính em nửa hướng nội nửa hướng ngoại, không giỏi nói nhiều nhưng lại rất giỏi lắng nghe.

Em 22 tuổi, sống, học tập và làm việc tại Hà Nội (từ mầm non đến giờ). Em đã tốt nghiệp đại học, đang đi làm cho một công ty khá có tiếng ở đây. Nói chung sở thích của em cũng giống bao bạn nữ khác, không có gì đặc biệt lắm. Em thích đọc sách, truyện, nhất là truyện trinh thám.

Tính em nửa hướng nội nửa hướng ngoại, không giỏi nói nhiều nhưng lại rất giỏi lắng nghe. Ai thích kể khổ thì về bên em (cười). Em thích dành thời gian cho gia đình. Học vấn và công việc của em đều ổn, IELTS 7.5. Anh đừng lo em tuổi trẻ lông bông, chứ em cũng bận đấy nên mới chưa có người yêu.

Em không tìm người dẻo miệng, chỉ mong gặp anh hơn tuổi, chín chắn, tử tế và sống thực tế một chút. Em muốn anh có học vấn, trình độ ngang hoặc hơn em; nếu quê ở Hà Nội càng tốt, còn không cũng không sao. Em không vội yêu nhưng nghiêm túc tìm hiểu.

