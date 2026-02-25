Cô gái giản đơn tìm chồng

Em mong có thể gặp anh, một người đàn ông tốt yêu thương hướng về gia đình, chung thủy, có trách nhiệm, không vô tâm.

Chào anh thương mến, khi em viết tiêu đề tìm chồng cũng là lúc em đã sẵn sàng, nghiêm túc để xây dựng gia đình sớm. Em từng viết thư trên chuyên mục Hẹn Hò và tìm hiểu một người hơn một năm. Em luôn nghiêm túc và xác định sẽ lấy người ấy làm chồng trong năm nay. Tuy nhiên sau cùng em mới biết mình đối với người ấy chỉ là một ván bài lợi dụng và lừa dối. Em buồn và tổn thương rất nhiều, sợ đàn ông, nhưng trong lòng luôn ấp ủ có một gia đình nhỏ cho riêng mình, nơi mà vợ chồng có thể cân bằng giữa công việc và gia đình, yêu thương và trách nhiệm với nhau, cùng xây dựng kinh tế gia đình và có thể sinh một đứa con cho trọn vẹn. Em tin vẫn có những người đàn ông tốt thật sự.



Em năm nay 35 tuổi, quê Đồng Nai và làm văn phòng ở Sài Gòn. Em là người công giáo, cuộc sống em lành mạnh và gia đình các thành viên thuận hòa, không phức tạp. Em mong có thể gặp anh, một người đàn ông tốt yêu thương hướng về gia đình, chung thủy, có trách nhiệm, không vô tâm, cờ bạc hay nhậu nhẹt quá nhiều, có kinh tế ổn định, gia đình không phức tạp để có thể tìm hiểu và kết hôn trong năm 2026 và sinh con sớm. Em đã lớn tuổi rồi nên không thể chờ lâu, anh thực sự chuẩn bị đủ và cảm thấy đã sẵn sàng cuộc sống gia đình thì hãy kết nối với em nhé. Mong chờ anh đến sớm cùng em để xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.

