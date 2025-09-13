Cô gái giản dị và chân thành tìm người thương ở Hà Nội

Em luôn tin rằng khi chia sẻ, niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa.

Chào anh - người em đang chờ đợi,

Em đã độc thân 35 năm và vẫn đang tìm kiếm một mái ấm dành riêng cho mình. Hiện em làm việc tại một công ty nước ngoài. Cuộc sống hiện tại khá ổn định, nhưng em vẫn mong có người bạn đồng hành để sẻ chia và cùng xây dựng tương lai.

Ngoài công việc, em thích nấu ăn, đi xem phim và nghe nhạc. Em sống tình cảm, trân trọng gia đình và những giá trị giản dị trong cuộc sống. Em rất thích những bữa cơm quây quần, nơi cả gia đình cùng nhau chia sẻ những khó khăn cũng như niềm vui trong ngày. Em luôn tin rằng khi chia sẻ, niềm vui sẽ được nhân đôi và nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa.

Em mong muốn gặp một người đang sống và làm việc tại Hà Nội, có công việc ổn định, biết sẻ chia trong công việc lẫn cuộc sống, và cùng em chăm sóc, vun đắp cho một mái ấm hạnh phúc. Nếu anh cũng đang tìm một người chân thành để cùng bước đi và nghiêm túc để tìm hiểu, đừng ngại ngần liên hệ với em nhé.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ