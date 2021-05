Cô gái giản dị, nhẹ nhàng tìm bạn đời

Em 29 tuổi, sinh ra ở miền Bắc, chuyển vào Nam sống từ nhỏ, lên Sài Gòn học tập, làm việc hơn 10 năm, công tác ở một trường học.

Sài Gòn vẫn vậy, luôn tấp nập và vội vã, nhưng em vẫn muốn tiếp tục gắn bó với nhịp sống hối hả ở đây. Chắc tại vì nơi này có anh. Nhưng em đã đọc được ở đâu đó nói rằng: duyên là do trời định, phận là do người tạo và hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Vậy nên thay vì chờ đợi, hôm nay em viết đôi lời nhắn gửi lên chuyên mục này, hy vọng sẽ tìm được nhau sớm hơn.

Em là cô gái nhẹ nhàng và giản dị. Ngoài xã hội, em được nhận xét hiền lành, vui vẻ, nhanh nhẹn và hòa đồng với mọi người xung quanh. Em rất thích chơi với trẻ con và được bọn trẻ quý mến. Là người sống rất tình cảm, chu đáo, biết quan tâm và chăm sóc cho gia đình. Em có thể nấu ăn và rất thích dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Yêu thích cuộc sống gia đình, em thích sau những giờ làm việc, được về với ngôi nhà nhỏ, vợ chồng cùng nhau nấu ăn và chăm sóc con cái. Cả gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.

Về sở thích, em yêu thiên nhiên, động vật, thích đọc sách báo, xem tin tức thời sự... Em có niềm đam mê và chút năng khiếu về nghệ thuật, hội họa, làm đồ handmade... Thời gian rảnh rỗi, em thường làm những món đồ thủ công để trang trí nhà cửa hoặc tặng người thân, bạn bè và được khen là rất khéo tay.

Qua bài viết này, em mong tìm được anh - người có công việc ổn định, hiền lành, nghiêm túc, sống có trách nhiệm, yêu thương gia đình và hiếu thảo với bố mẹ. Nếu anh cảm thấy có sự tương đồng và muốn tìm hiểu, mình hãy cho nhau cơ hội làm quen nhé.

Rất mong nhận được thư hồi âm của anh.

