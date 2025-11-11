Cô gái giảm 14 kg sau 35 ngày ăn cả chuột, rết trên hoang đảo

Trung QuốcVượt qua 35 ngày thử thách sinh tồn trên một hoang đảo ở Ôn Châu, Zhao Tiezhu giảm từ 85 kg xuống còn 71 kg sau khi phải ăn cả chuột, rết để cầm cự.

Ngày 4/11, Zhao Tiezhu, 25 tuổi, quyết định dừng cuộc thi sau khi đã đạt mục tiêu giảm cân và giành giải ba. Cô gái quê Liêu Ninh không chỉ giảm được 14 kg mà còn nhận được 7.500 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng) tiền thưởng.

"Tôi vừa giảm được cân, vừa kiếm được tiền. Tôi thực sự vui phát khóc", Zhao chia sẻ trên Sina.

Cuộc thi sinh tồn này bắt đầu từ ngày 1/10 trên một hòn đảo không người ở rộng 0,27 km2 tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Zhao cùng 31 thí sinh khác được cung cấp các vật dụng cơ bản như tre, dây thừng, bạt để dựng lều và dụng cụ đánh cá, đào đất.

Sau trải nghiệm sinh tồn trên đảo hơn 30 ngày, Zhao đã đạt mục tiêu giảm cân, từ 85 kg xuống còn 71 kg. Ảnh: Dahe Daily

Trước khi tham gia, Zhao là một blogger giảm cân nặng 85 kg nhưng các phương pháp như chạy bộ, nhịn ăn đều không thành công. Cô gái cao 1,7 m xem cuộc thi vừa là cơ hội giảm cân, vừa là trải nghiệm thú vị. Để chuẩn bị, cô đã tự học các kỹ năng như tạo ra lửa, nhận biết thực vật ăn được và cách làm bẫy chuột để bổ sung protein.

Cuộc sống trên đảo với Zhao ban đầu giống một "trò chơi nông trại". Mỗi ngày, cô ra bãi biển bắt nhím biển, bào ngư, ốc mắt mèo nhiều đến "ăn không xuể". Tuy nhiên, chế độ ăn giàu đạm nhưng ít chất béo khiến cân nặng của cô sụt giảm nhanh chóng. Để bổ sung chất béo, Zhao đã áp dụng kỹ năng bẫy chuột đã học. Cô hun khói những con chuột bắt được để làm thịt khô dự trữ, thậm chí ăn cả rết.

Dù phải làm vô số việc như săn bắt, kiếm củi, cô luôn cảm thấy "bình yên" khi rời xa điện thoại và Internet. Đây cũng là lần đầu tiên Zhao tự tay bắt và giết một con cừu.

Thử thách cũng mang đến không ít khắc nghiệt. Do thay đổi môi trường đột ngột, chu kỳ kinh nguyệt của cô kéo dài suốt nửa tháng. Thời tiết ban đầu nóng như thiêu đốt, sau đó là những ngày gió giật và mưa như trút. "Điều không thể chịu đựng nhất là muỗi", Zhao kể lại. Các vết đốt của cô bị nhiễm trùng và không lành trong hơn 10 ngày.

Zhao bắt ốc, bào ngư, chuột, thậm chí cả rết để chế biến thức ăn khi ở trên đảo. Ảnh: Dahe Daily

Sau 35 ngày, nhận thấy "hai người còn lại quá mạnh" và đã đạt được mục tiêu của mình, cô quyết định rút lui. "Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và tinh thần cũng rất tốt. Tôi không muốn đẩy mình đến giới hạn", cô nói.

Việc giảm 14 kg trong 35 ngày là một kết quả ấn tượng về ý chí. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo việc sụt cân cấp tốc (vượt quá 1,5 kg một tuần) thường không bền vững. Trọng lượng mất đi chủ yếu là nước và cơ bắp thay vì mỡ, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng và làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể dễ tăng cân trở lại.

