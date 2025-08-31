Cô gái gặp 'trái đắng' trong buổi hẹn hò sang chảnh

Hong KongCô Chen, 31 tuổi, bị bạn trai quen qua mạng lừa thanh toán bữa tối trị giá 84.000 đôla Hong Kong (HKD) ở khách sạn sang trọng, trong lần gặp mặt đầu tiên.

Sự việc xảy ra tối 28/8 tại Mandarin Oriental Hong Kong, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố.

Cô Chen cho biết quen người đàn ông tự xưng tên là Huang qua Telegram, 27 tuổi và là luật sư. Trong buổi hẹn hò, Huang nói đã chuẩn bị một chai rượu hảo hạng để kỷ niệm lần đầu gặp mặt.

Thực đơn họ gọi là "Wenhua Ting Jipin Yuyan", giá 2.400 HKD một người, với 9 món từ khai vị đến tráng miệng đều rất cao cấp như yến sào, bào ngư Nam Phi nguyên con. Ngoài ra, mỗi người tốn thêm 200 HKD cho trà phổ nhĩ. Hóa đơn tăng vọt lên hơn 84.000 HKD (gồm cả phí dịch vụ) chủ yếu do chai champagne Pháp Krug Clos trị giá gần 72.000 HKD.

Khách sạn Mandarin Oriental Hong Kong. Ảnh: Wenweipo

Khi bữa ăn kết thúc, Huang lấy cớ đi vệ sinh rồi bỏ trốn. Chờ một lúc lâu không thấy Huang quay lại và không thể liên lạc được, cô Chen mới biết mình đã bị lừa. Cô buộc phải gọi bạn mang tiền đến trả cho bữa ăn đắt đỏ.

Ngay tối đó Chen đã báo cảnh sát, cho rằng mình bị lừa. Ngày hôm sau cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm.

Người đàn ông bị bắt là Huang, 23 tuổi, không phải 27 như tự xưng. Huang từng có tiền án năm 19 tuổi, dùng danh tính giả dụ dỗ bạn nữ quen qua mạng vào khách sạn, rồi ép quan hệ tình dục. Cách đây vài năm, Huang bị tòa kết án ba tội danh và tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù. Mới mãn hạn, Huang lại tiếp tục thủ đoạn cũ với cô Chen.

Hóa đơn và menu của Huang và Chen. Ảnh: Worldjournal

Luật sư Lu Weixiong cho biết, cảnh sát tạm giữ Huang với tội danh "dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản", thay vì "ăn quỵt". Lý do là phía khách sạn không bị thiệt hại trực tiếp, do cô Chen đã thanh toán số tiền.

Tuy nhiên luật sư cho rằng hành vi của Huang có thể cấu thành tội lừa đảo nếu anh ta chủ động "mời" và khuyến khích cô Chen gọi món đắt tiền. Ngược lại, nếu không có lời hứa hẹn nào, chỉ là kỳ vọng một chiều rằng đàn ông phải trả tiền, thì sẽ khó kết tội.

Vụ việc cũng đang gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội vì vấn đề "tình phí" và bữa ăn cao cấp.

